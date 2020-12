Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I puzzle sono un passatempo rilassante e piacevole. Quelli per bambini aiutano a sviluppare logica, abilità manuali e percezione. Quelli per adulti possono essere delle vere sfide di pazienza e spirito di osservazione. Il risultato è appagante, tanto che spesso i piccoli capolavori ad incastro si guadagnano un posto sulla parete.

Tutto molto bello fino a qui. Stiamo però ignorando il lato oscuro del puzzle, il vero rompicapo in scatola. È rischio di incompletezza che sta dietro l’angolo, pronto a balzar fuori se per disattenzione perdiamo qualche tessera.

I pezzi perduti lasciano vuoti incolmabili nel puzzle e impediscono di completarlo.

In questi casi è frustrante pensare di gettare via tutto: scatola, pezzi, ore di lavoro.

Per fortuna abbiamo dei suggerimenti su come riciclare le tessere di vecchi puzzle per farne degli interessanti lavori creativi. Queste proposte si adattano anche in quei casi in cui il puzzle è completo, ma non ci piace. O quando non siamo riusciti a finirlo e vogliamo far sparire le prove del fallimento.

Decorazioni e regali di Natale

Natale è alle porte e quindi abbiamo pensato a idee creative per decorare la casa e per realizzare pensierini fai-da-te. Proprio quelli che più di tutti scaldano il cuore.

Non soltanto risolveremo il problema di come riciclare le tessere dei vecchi puzzle, ma avremo anche un bel lavoretto con cui riempire un pomeriggio casalingo.

Il primo consiglio è di scegliere una bella musica di sottofondo. Subito dopo stendere dei fogli di giornale su quel che diventerà il piano di lavoro.

La ghirlanda di agrifoglio

Con colla vinilica, pennelli e pittura è facilissimo realizzare una corona natalizia. Bisogna sovrapporre parzialmente i pezzi del puzzle e disporli in modo circolare, fissandoli con la colla.

Può essere utile ritagliare prima la sagoma di cartone, magari dalla stessa confezione, ma non è necessario. Dopodiché si dipinge tutto di un bel verde e si aggiungono dei pallini rossi. L’intento è di simulare foglie e bacche d’agrifoglio. I contorni frastagliati dei pezzi di puzzle renderanno benissimo l’idea. Quando la ghirlanda sarà asciutta, completarla con un fiocchetto rosso o dorato e un nastrino per appenderla.

Similmente si possono assemblare le tessere fino a comporre la forma di un alberello di Natale.

Le decorazioni per l’albero

Le tessere del puzzle, se disposte a formare una specie di asterisco, ricordano la forma di un fiocco di neve. Si possono creare cristalli di puzzle di varie dimensioni e dipingere con bianco, azzurro, argento e brillantini. Pezzi piccolini daranno un risultato ancor più bello in questo caso.

Un altro punto a favore di questi addobbi natalizi è che se cadono non si rompono. Possono tranquillamente stare su un albero a prova di gatto!

Cornici, quadretti, portafoto e regali romantici

Servono colori acrilici o a tempera, colla e nastrini, ma non esistono regole o vincoli particolari. Le tessere del puzzle si possono assemblare per comporre carinissime cornici di ogni forma e dimensione. Se i colori del puzzle ci piacciono si potrà anche lasciarli così come sono e semplicemente incollarli.

Oltre alle cornici, si possono realizzare dei portafoto a incastro con i puzzle più grossi, come quelli per bimbi.

I più creativi realizzano opere d’arte che mescolano la tecnica del collage a quella del mosaico.

Un’altra idea molto dolce è quella di assemblare una porzione di puzzle, dipingerla di un solo colore e scriverci un messaggio per qualcuno che amiamo. Al posto delle parole ci può anche essere un disegno significativo. Una volta asciutto, scomporre di nuovo il puzzle e regalare le tessere in un sacchetto o una scatola graziosa.

Come riciclare le tessere di vecchi puzzle facendone ciondoli, orecchini e portachiavi

I pezzi di puzzle si trasformano in romantici ciondoli se a condividere i due pezzi combacianti sono due persone che si vogliono bene. Per portarli sempre con sé basta praticare un piccolo foro e magari rivestirli di una vernice trasparente protettiva. Diventano un ciondolo da portare al collo o da inserire nel portachiavi.

Partendo da questa idea non c’è limite alla fantasia: pendenti per orecchini, charm per i braccialetti e così via.