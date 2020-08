Le scatole per le scarpe possono essere riutilizzate per realizzare numerosi oggetti che possono essere molto utili. Se negli anni ne abbiamo accumulate molte invece di gettarle nella spazzatura le possiamo usare per il riciclo creativo. Ecco come riciclare le scatole per scarpe e le numerose cose che si possono creare.

Scarpiera

Con le scatole per le scarpe si può’ creare una vera e propria scarpiera. Basta sovrapporre le scatole, formare un apertura sul lato anteriore e usare come base i coperchi. Per renderle carine si possono rivestire con della carta da regalo o carta adesiva.

Portagioie

Se si è in possesso di tante collane e orecchini e non sapete più dove metterli si possono creare dei veri e propri portagioie proprio con la scatola delle scarpe e ricavare dal cartoncino degli scomparti.

Cestini

Si possono realizzare dei cestini. Basterà rivestire la scatola con della corda o dello spago e incollarli con della colla.

Come riciclare le scatole per le scarpe: altre funzioni

Portapenne

Creare un portapenne è molto semplice. Occorrerà’ prendere una scatola e rivestirla con della carta decorativa. In questo modo possiamo tenere le penne e i colori sempre in ordine.

Pensili

I pensili si possono ottenere con delle scatole per scarpe grandi e robuste. Per renderle belle e ad effetto si può dipingere il fondo della scatola a piacere. Li appendiamo alle pareti per poi poggiarci oggetti, collezioni e tante altre cose.

Contenitori per abiti

E’sempre utile avere a disposizione dei contenitori negli armadi dove poter riporre gli indumenti. Questo possiamo farlo con le scatole delle scarpe, magari rivestite con della carta adesiva o da regalo.

Organizer per i cavi

Con una scatola grande si può creare un organizer per i cavi. Basterà ricoprirla con carta decorativa, effettuare dei fori al lato per far passare i cavi senza farli aggrovigliare.

Quadretti

Con i coperchi, il fondo e i lati delle scatole si possono creare dei quadretti da appendere alle pareti molto carini. Questi si potranno dipingere, rivestire con la carta colorata oppure con gli stencil.

