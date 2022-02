L’inquinamento della plastica negli oceani è sempre più preoccupante. Da anni l’inquinamento della plastica causa danni incredibili alla vita marina. Secondo una recente indagine finirebbero nel Mar Mediterraneo 229 mila tonnellate di plastiche.

Il nuovo report del WWF appena pubblicato sostiene che entro il 2050 l’inquinamento degli oceani sarà quattro volte maggiore. Alla luce di questa crisi globale anche noi dobbiamo fare la nostra parte e ridurre lo spreco di plastica. Trovando modi per riutilizzare il più possibile bottiglie e altri oggetti ed evitare che finiscano nelle discariche.

Come riciclare le bottiglie di plastica e creare fantastici oggetti utili per la casa e non solo in giardino

Oltre a usare meno plastica possibile e fare in modo corretto la raccolta differenziata possiamo usare un po’ di creatività. Riutilizzando in modo ingegnoso quegli oggetti che altrimenti finirebbero nella spazzatura. Non solo aiuteremmo nel nostro piccolo l’ambiente ma potremmo anche risparmiare un bel po’ di soldi.

Dare nuova vita alle bottiglie di plastica è un ottimo modo per cominciare. Abbiamo già visto come una bottiglia potrebbe esserci di grande aiuto in giardino. Senza acquistare strani dispositivi potremmo usare le bottiglie per innaffiare fiori e piante. O perché no anche realizzare una casetta per gli uccelli.

Ma come riutilizzarle?

Oltre a sfruttare il collo delle bottiglie per richiudere i pacchetti di biscotti o patatine c’è molto altro. Ad esempio se dovesse rompersi una lampadina con l’attacco ancora nel porta lampada. Senza rischiare di farci male potremmo utilizzare una bottiglia per svitarlo con estrema facilità.

Invece di acquistare dei dosatori per decorazioni o salse potremmo modificare un tappo di bottiglia. Usando un cacciavite con la parte in acciaio surriscaldata basterà creare un beccuccio. Tagliare la punta e trasferire le nostre salse nella bottiglietta. Ecco un dosatore fai da te pratico ed economico.

Una pompa per gonfiare i palloncini

Basterà ritagliare un rettangolo sul tappo della bottiglia e incollare sul foro un pezzetto di palloncino. Fissare 3 lati con del nastro adesivo e poi sigillare bene anche il collo della bottiglia dov’è la filettatura. Riavvitare il tappo creare un foro sul lato della bottiglia e posizionare il palloncino sul tappo. Premere e via, il palloncino sarà gonfio in un attimo.

Ma anche una pratica scopa per esterni per spazzare il terrazzo o il balcone. Rimuovendo il fondo di 4 o 5 bottiglie e ritagliando tante strisce fino a circa sotto il collo. Infiliamo le bottiglie una dentro l’altra, passando un elastico a metà e fissandolo al collo. Completiamo con il bastone nel foro ed ecco fatto.

Ecco come riciclare le bottiglie di plastica e riutilizzarle in modo ingegnoso in casa. Dare una seconda vita a materiali e oggetti che altrimenti avremmo buttato è divertente e fa bene all’ambiente. Riutilizzando in modo creativo quello che abbiamo in casa possiamo davvero fare la differenza. Quindi da oggi in poi prima di buttare qualsiasi cosa cerchiamo un modo per riutilizzarle. Ad esempio anche le vecchie camicie possono trasformarsi in nuovi oggetti super utili.

