Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La plastica è un materiale che, per evitare l’inquinamento, non deve essere mai disperso nell’ambiente. Per fortuna la plastica è vero che da un lato inquina ma, dall’altro, e nello stesso tempo, è pure molto versatile in quanto si presta facilmente al riuso anche con un pò di creatività.

Ecco allora, per esempio, come riciclare le bottiglie di plastica con idee geniali e originali. Da quelle per la casa fino ad arrivare al riuso delle bottiglie di plastica per il proprio giardino. E a vere e proprie creazioni d’arte moderna.

Ecco come riciclarle con idee geniali e originali

Nel dettaglio, muniti di forbici e di taglierino, le bottiglie di plastica si possono agevolmente trasformare in comodi portaoggetti. Così come non ci vuole tanto per trasformare le bottiglie di plastica in fioriere, nel supporto per il proprio telefono cellulare. Oppure in un dispenser per il cibo da dare agli animali domestici.

Con un pò di pazienza le bottiglie di plastica, inoltre, possono diventare anche dei portacandele e addirittura pure delle scope. Con idee geniali e originali come quelle che sono riportate in questo articolo.

Mentre per il proprio giardino basterà forare una bottiglia di plastica in più punti ed inserire il tubo dell’acqua. In questo modo, del tutto semplice, la bottiglia di plastica, sfruttando la pressione dell’acqua, si sarà trasformata magicamente in un irrigatore da giardino.

I tappi sono sempre molto utili per il riuso, ecco come fare

Delle bottiglie di plastica, inoltre, non si butta via mai nulla, nemmeno i tappi. Per esempio, usando la colla, con i tappi di plastica, anche di vari colori, si possono realizzare decorazioni natalizie, ma pure cestini, con un pò di fil di ferro, portachiavi e calamite per il frigo. E fino ad arrivare a vere e proprie opere d’arte come i mosaici ed i murales.

Abbiamo visto, dunque, varie alternative su come riciclare le bottiglie di plastica con idee geniali e originali.