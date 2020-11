Abbiamo già dato indicazioni su come trattare il pollo fritto del giorno precedente. Oggi, invece, vogliamo vedere come riciclare il pollo avanzato in piatti saporiti e appetitosi.

Capita che possano rimanere dei residui di pollo che semplicemente riscaldati non risultino sempre così saporiti. Riutilizzarlo in ottime ricette consente sia di risparmiare sia di evitare gli sprechi alimentari.

A seconda dai metodi con cui è stato cucinato, ecco, dunque, i trucchi per riciclare il pollo avanzato in ottime ricette.

Se ad avanzare è il pollo grigliato

Se ad avanzare è il pollo grigliato si può preparare un’insalata con una fantastica salsa allo yogurt fatta in casa. Il risultato sarà un ottimo piatto, davvero unico leggero e bilanciato.

Per la preparazione del piatto sarà necessaria dell’insalata iceberg e dei crostini di pane. Basterà tagliare a listarelle il pollo. Meglio se a temperatura ambiente, in quanto risulta più tenero. Unirlo, quindi, all’insalata e al pane. Aggiungere un filo di olio evo e regolare di sale.

Per la salsa allo yogurt suggeriamo una variante aromatizzata all’erba cipollina. Per prepararla si mischierà insieme un vasetto di yogurt magro con qualche goccia di limone e dell’erba cipollina preferibilmente fresca, altrimenti un cucchiaio di quella secca. Aggiungere, poi, la salsa all’insalata precedentemente preparata. Si otterrà una meravigliosa insalata salutare e fresca.

Se ad avanzare è il pollo lesso

Se ad avanzare è il pollo lesso si può riciclare in un piatto molto amato da adulti e piccini: le polpette di pollo. Per il procedimento bisogna unire in un mixer il pollo con due patate lesse, un cucchiaio di parmigiano, del prezzemolo ed un pizzico di sale.

Prelevare, quindi, il composto con le mani e dargli la forma tondeggiante delle polpette. Passare, poi, nel pangrattato e cuocere o in olio bollente o in forno molto caldo. Sarà senza dubbio un piatto che riscuoterà enorme successo.

Abbiamo visto, dunque, come riciclare il pollo avanzato in piatti saporiti e appetitosi. Ora non resta che mettersi ai fornelli. Buon Appetito!