I panettoni sono dolci della tradizione italiana ai quali difficilmente si rinuncia per le feste. Quelli artigianali, in particolare, sono deliziosi e possono essere consumati accompagnati da creme, panna montata o così, al naturale.

Durante il periodo natalizio si comprano diversi prodotti, con il rischio, magari, di sovrastimare quello che verrà poi effettivamente mangiato. Buttare del cibo ancora commestibile è sempre sbagliato.

Pertanto, vediamo un modo per evitarlo e quindi come riciclare il panettone non consumato a Natale: il crumble di panettone e mele.

Ingredienti

300 gr. di panettone;

3 mele medie;

30 gr. di zucchero;

20 gr. di zucchero a velo;

180 gr. di ricotta;

1 arancia non trattata;

cannella q.b.

Preparazione del delizioso crumble post-natalizio

Per prima cosa accendere il forno a 180 gradi, ventilato.

Lavare bene l’arancia ed asciugarla., poi grattugiare la sua scorza e spremerne il succo. Sbucciare dunque le mele e ridurle a cubetti, dopodiché versarle sopra succo e scorza e mescolarle.

Adesso si può trasferire tutto in una ciotola ed aggiungere un cucchiaio di zucchero.

Mescolare in un’altra ciotola la ricotta ed unire ad essa due cucchiai di zucchero e la cannella. Amalgamare finché si otterrà una crema omogenea. Aggiungere alla crema di ricotta le mele tagliate a cubetti.

Non resta che tagliare a cubetti anche il panettone avanzato.

Trasferire il composto nelle cocotte adatte alla cottura da forno ed aggiungerci sopra i cubetti di panettone.

Mettere nelle cocotte due terzi di crema e un terzo di cubetti di panettone. Coprire con carta d’alluminio le cocotte e far cuocere in forno per circa 10 minuti. Rimuovere il foglio di alluminio e far cuocere per altri 5 minuti. Sfornare e servire con una spolverata di zucchero a velo per guarnire.

Ecco come riciclare il panettone non consumato a Natale in modo semplice e veloce: questo crumble può essere consumato per una colazione golosa o come dessert alternativo.