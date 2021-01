L’Epifania, come ogni anno, porta via il periodo natalizio e le sue feste. Tuttavia, smontare l’albero e il presepe non farà sparire, automaticamente, tutti i panettoni e i pandori presenti nelle dispense.

Spesso, infatti, si acquistano moltissimi dolci natalizi nel timore di rimanere senza non pensando al fatto che rischieranno solamente di accumularsi.

Come si possono rendere appetibili panettoni e pandori anche dopo le festività? Esistono moltissime ricette per riciclare questi dolci avanzati in giro per la casa e per evitare sprechi inutili.

La ricetta che sarà proposta oggi è quella dei tartufi di panettone e pandoro. Come si vedrà, preparare questa ricetta si rivelerà davvero semplicissimo, in poco tempo si potranno assaggiare dei tartufi deliziosi.

Come riciclare il panettone avanzato in modo innovativo per un dolce super goloso e veloce da preparare

Ingredienti

Ecco gli ingredienti occorrenti per venti tartufi di panettone o pandoro:

a) 300 grammi di panettone o pandoro;

b) due cucchiai di mascarpone;

c) scorza d’arancia grattugiata;

d) due cucchiai di latte;

e) 400 grammi di cioccolato al latte;

f) quattro cucchiai di zucchero a velo;

g) pistacchi e nocciole tritate, quanto basta;

h) granella di zucchero, quanto basta.

Preparazione

Per preparare questi deliziosi tartufi bisognerà, innanzitutto, spezzare con le mani il panettone o il pandoro in diversi pezzi.

Dopo avere messo i pezzi in un frullatore dovranno essere frullati fino a ottenere delle briciole.

Il tutto dovrà, poi, essere trasferito in una ciotola in cui si aggiungeranno il mascarpone, il latte e la scorza d’arancia.

Il composto andrà, in seguito, mescolato con le mani e suddiviso in piccole porzioni per formare delle palline.

Queste palline andranno, poi fatte riposare per circa mezz’ora nel frigorifero.

Nel frattempo il cioccolato dovrà essere fatto fondere a bagnomaria, o nel forno a microonde, insieme allo zucchero a velo.

Utilizzando degli stuzzicadenti si dovranno infilzare singolarmente la palline che andranno immerse nella cioccolata, nella frutta secca o nella granella di zucchero.

Si consiglia di suddividere le nocciole, i pistacchi e la granella di zucchero in ciotole diverse nel caso in cui si volessero creare tartufi dai gusti più vari.

Se non si fosse amanti dell’arancia sarà possibile omettere dalla preparazione l’aggiunta della scorza di arancia.

Potranno essere utilizzati diversi tipi di cioccolata, a seconda del gusto di ognuno: bianca, fondente, al latte. Tutte si adatteranno bene alla ricetta.

Per altri consigli su come riciclare il panettone avanzato in modo innovativo per dei dolci super golosi e veloci da preparare si consiglia la lettura di questo articolo.