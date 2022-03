Come riciclare il cartone delle uova per abbellire casa a primavera senza ricorrere a ghirlande o contenitori per piantine

Come da calendario, con l’arrivo di questo weekend ci prepariamo ad accogliere finalmente a braccia aperte l’inizio della nuova stagione.

Quasi archiviato il meteo incerto di questi giorni, non vediamo l’ora che la primavera faccia ufficialmente capolino in tutto il suo splendore.

Avremo così l’occasione di rispolverare un outfit più leggero e colorato, che quasi sicuramente valorizzerà il fisico meglio dei voluminosi bomber o piumini.

Largo alla fantasia non solo nell’abbigliamento, ma anche tra le mura domestiche e in giardino grazie a piante e fiori di ogni tipo.

Rinfrescare l’ambiente non significa solo mettere anima e corpo nelle grandi pulizie, ma anche riorganizzare gli spazi, rendendoli più vivibili e funzionali.

Potremmo approfittarne per rivedere la disposizione dei mobili, ad esempio dando nuova vita ad un soggiorno lungo e stretto.

Bastano pochissimi stratagemmi anche per trasformare un balcone piccolo in un angolo fatato dove c’è spazio per tutto, dalla zona aperitivo ai vasi di fiori.

La cosa interessante è che spesso, per apportare tali cambiamenti, non è necessario mettere mano al portafogli, ma basterebbe ingegnarsi con quello che si ha.

Ad esempio, pochi sanno come riciclare il cartone delle uova per abbellire casa, creando un oggetto dal design primaverile, funzionale per interni o esterni.

Quando pensiamo alle decorazioni primaverili, di solito, ci vengono in mente prima di tutto piante, fiori o bouquet da usare come centrotavola o da esporre.

Tuttavia, il suggerimento descritto nelle prossime righe, oltre ad essere molto più originale e fantasioso, è anche sorprendentemente economico.

Non resta, dunque, che scoprire come lavorare la normalissima confezione delle uova, creando una romanticissima lanterna ottima in salotto come in terrazzo.

Si tratta di un lavoretto fai da te davvero semplicissimo e veloce, per cui occorreranno:

1 confezione di uova;

1 cartoncino rettangolare;

forbici;

colla a caldo;

tempere rosa;

lucine.

Come riciclare il cartone delle uova per abbellire casa a primavera senza ricorrere a ghirlande o contenitori per piantine

Ritagliamo il cartone delle uova in modo da liberare le varie sezioni in cui è solitamente inserita la base dell’uovo.

A questo punto, pratichiamo dei piccoli tagli alternati lungo la linea superiore della conca, in modo da creare un piccolo fiore.

Dopo aver praticato un foro al centro della base, dipingiamo i fiorellini con la tempera rosa e lasciamo asciugare.

Prendiamo ora il cartoncino rettangolare e fissiamolo in modo da formare un cilindro, su cui andremo ad incollare i nostri fiorellini rosa.

Rimarchiamo i fori precedentemente praticati in modo da bucare anche il cartoncino e facciamoci passare il filo di luci LED: et voilà, lanterna primaverile pronta.