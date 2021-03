Abbiamo i cassetti invasi da nastrini di raso e non sappiamo cosa farne? Da oggi non sarà più così. Possiamo infatti usare questi piccoli oggetti per riempire di colore le nostre case e dare libero sfogo alla fantasia. Basta un po’ di manualità, un minimo di conoscenza del fai da te e il gioco è fatto. Ecco quindi come come riciclare i nastrini di raso e ridare colore alle nostre case.

Diamo colore alla nostra casa

Con i nastri di raso possiamo creare moltissime decorazioni per la casa. Se siamo bravi nei lavori manuali la prima idea è quella di intrecciarli e annodarli per realizzare splendidi soprammobili. O in alternativa legarli alle mensole o alle cornici.

Particolarmente belli e suggestivi sono i fiori di raso. Dobbiamo essere abili nel riciclo creativo ma il risultato è assicurato. Se invece vogliamo riempire di allegria le nostre tavole pensiamo a realizzare dei coloratissimi segnaposto.

Un’altra opzione è quella di utilizzare i nastri per rivestire i cuscini. Incolliamo o cuciamo i nastri su di essi e creeremo accessori eleganti e originalissimi.

Come riciclare i nastrini di raso e ridare colore alle nostre case: portachiavi, accessori e gioielli

Una volta capito come riciclare i nastrini di raso possiamo sbizzarrirci e inventare vere e proprie opere d’arte fai da te. Molto semplici da realizzare sono i portachiavi: ci basterà inserire il pezzo di stoffa nell’anello metallico e chiudere con un nodo. Magari aggiungendo una piccola spilla o un bottone per renderlo più stabile.

Un’altra idea interessante è quella di utilizzare i nastri per creare accessori per capelli. Si va dal semplice nastro per chiudere le code o le trecce fino a fasce e cerchietti personalizzati. Nell’ultimo periodo sono tornati di moda anche gli elastici: perché non proviamo a farne uno di raso?

Per i più capaci c’è anche la possibilità di realizzare veri e propri gioielli. Prendiamo i nostri ciondoli e bracciali e rivestiamoli con i nastri. Oppure facciamoli passare attraverso le maglie metalliche. Daremo nuova vita ad accessori che magari erano finiti in fondo al cassetto.