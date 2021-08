Durante l’estate chi vive nei paesi di mare e fa passeggia lungo la riva di una spiaggia non può fare a meno di restare affascinato dalle belle conchiglie che il mare trasporta sulla battigia. Molti amano raccoglierle perché gli ricordano il mare e perchè possono diventare dei complementi di arredo molto carini per la casa.

In questo articolo vedremo come riciclare i gusci delle conchiglie per creare degli oggetti meravigliosi in modo semplice.

Dopo averle raccolte, metterle in un recipiente con dell’acqua calda e lavarle per bene. Sciacquarle e rimetterle nell’acqua per poi lasciarle immerse per 24 ore.

Sciacquarle, asciugarle bene e ungerle con dell’olio o della crema per il corpo, in modo che restino sempre splendenti.

Ecco come riciclare i gusci delle conchiglie per creare degli oggetti meravigliosi

Le ghirlande

Con le conchiglie si realizzano delle splendide ghirlande da appendere sulla porta di ingresso di casa o in una stanza arredata in stile marinaro.

Crearne una è molto semplice, basta procurarsi dei rametti di legno e intrecciarli tra loro, oppure comprare una ghirlanda già pronta di polistirolo, rivestirla con del semplice spago e attaccare sopra le conchiglie con la colla a caldo.

Vasi con le conchiglie

Dei vecchi vasi possono essere rimodernati con le conchiglie che più piacciono. Occorre dipingerli con del colore a proprio gradimento.

Con un pennello stendere la colla vinilica lungo la parte circolare del vaso.

Attaccare le conchiglie una dopo l’altra alternando una grande ed una piccola, lungo la colla precedentemente messa.

Aspettare che il tutto asciughi.

Cornice con le conchiglie

Un’idea molto originale è decorare delle cornici portafoglio.

Si possono ricavare delle asticelle dalle cassette di legno o pallet.

Con un seghetto tagliare quattro pezzetti, delle dimensioni 2x30x8 e 2×11,5 e lo spessore 1,8.

Incollare le quattro asticelle formando un quadretto, con la relativa finestrella per mettere la foto.

Attaccare le conchiglie lungo la cornice. Ed ecco realizzato un grazioso porta-foto.

Decorare una cornice

Con le conchiglie delle capesante e quelle a forma di cuore, è possibile decorare una cornice con lo specchio incollandole con la colla a caldo, ed aggiungendo qualche altro elemento decorativo a piacere.

Acchiappasogni

L’acchiappasogni realizzato con conchiglie grandi e piccole è davvero molto carino.

Bisogna avere delle conchiglie già forate, oppure utilizzare un trapano dalla punta piccola. Legare le une alle altre con un filo di nylon. Lo si può posizionare su una porta o ad una finestra, così che tintinni appena ci sarà un po’ di vento.