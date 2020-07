La TARI, la tassa sulla spazzatura, è diventata una delle imposte più complicate da comprendere e una di quelle che spesso pesa di più sul nostro portafogli. Normalmente va a consumo, ossia tanto più produci spazzatura, tanto più pagherai di TARI. E non è solo una questione di tasse. Ridurre lo spreco contribuisce a tenere il mondo un po’ più pulito.

Nel sacchetto multimateriale sono in troppi a gettare via di tutto, anche utilissimi barattoli di alluminio e latta. Avete capito bene, quelli del mais, dei ceci e delle lenticchie. Abbiamo già parlato di come riutilizzare le bottiglie di plastica qui. In questo articolo parleremo di come riciclare i barattoli di alluminio in maniera creativa.

Riciclo creativo: come riciclare i barattoli di alluminio

Lavati a dovere, tolte le etichette (quando possibile) e limate le parti taglienti, i barattoli di alluminio diventano un adorabile e utilissimo elemento di arredo

Facendo (con attenzione) dei buchi sul fondo, basterà aggiungere dei sassolini e del terriccio ed ecco che si trasformeranno in carinissimi vasi per piantine da tenere sul balcone. Piante grasse e piante di piccola taglia non soffriranno lo spazio ristretto.

Il caro vecchio telefono con barattoli e filo è ormai stato superato dai cellulari e dai PC, tuttavia con una mano di vernice e un po’ di creatività, e il barattolo da buttare diventa un utilissimo portapenne da scrivania.

Sbizzarritevi con spago, nastri per i fiori, carta adesiva e vernici e avrete portacandele, piccoli portaoggetti da fissare al muro e persino paralumi.

Con qualche buco e una fila di lucine a LED, avrete pronta una lampada per il comodino dei vostri bambini.

Trasformare i vecchi barattoli in arredi creativi vi aiuterà a decorare casa in maniera unica, avrete la possibilità di esercitare la vostra creatività e quella dei vostri bimbi e ridurrete la quantità di spazzatura prodotta. Una manna per il portafoglio e per l’ambiente.