Come riciclare due vecchie scatole per creare una piccola libreria per la tua casa. Se non sai più dove mettere i tuoi libri o quelli dei tuoi figli, prova ad ottenere una piccola libreria da due scatole di medie/grandi dimensioni. Oltre a quelle, ti serviranno un righello, una matita, un taglierino, dello scotch, un paio di forbici, della colla stick, della colla sigillante, carte da pacco colorate, carte da pacco colorate, carta da pacco bianca, nastro adesivo in tessuto, un sottotorta in carta, un perforatore e del nastro di raso colorato. Questo tutorial è stato presentato dall’Associazione Italiana Scatolifici.

Chiudi con dello scotch resistente il fondo di una delle due scatole, in maniera tale da evitare che si apra. Quindi, elimina i lati corti delle alette che chiudono la parte superiore di entrambe le scatole aiutandoti con un paio di forbici. In seguito, prendi la seconda scatola e adatta i lati prima tagliati in maniera tale da poterli inserire all’interno di quella appena realizzata. Diventeranno, infatti, i ripiani della libreria. Per decorarla, puoi rivestire il fondo della scatola, i lati interni e quelli dei ripiani incollando, con la colla stick, carta colorata a tinta unita o fantasia.

Poi, incolla i ripiani con la colla sigillante. Fai sì che siano equidistanti tra loro. Rivesti poi anche l’esterno della scatola, possibilmente usando la carta da pacco bianca. Rifiniscine i bordi con il nastro adesivo in tessuto. Infine, applica un sottotorta in carta su ambedue i lati, destro e sinistro, della scatola e un terzo, tagliato a metà, sulle ante della libreria.

Con un perforatore fai due buchi su queste ultime, all’incirca a metà di ciascuna. Quindi, fai passare il nastro di raso in ogni buco, fermalo con un nodo e con un semplice fiocco. Voilà, la tua piccola libreria riciclata è pronta!