Una volta aperta la confezione di biscotti difficilmente si riesce a mantenere quella croccantezza. Anche se richiusa alla perfezione con una chiusura ermetica ci sembra sempre che il sapore sia diverso. I biscotti sono ancora buoni ovviamente ma sono un po’ diversi già dal primo morso.

Non si parla di alterazione di cibo dovuta ala data di scadenza ormai passata. In quel caso è sempre bene buttarli via e non consumarli per non avere problemi. Ma proprio di croccantezza caratteristica che sentiamo già al primo morso dopo aver aperto la confezione.

Come richiudere il sacchetto di biscotti alla perfezione anche senza molletta per averli sempre buoni e fragranti

Per questo motivo richiudere alla perfezione la confezione diventa fondamentale. Se il sacchetto rimane un po’ aperto o non è chiuso bene l’aria farà il suo lavoro. Si creerà umidità e inevitabilmente i biscotti saranno più mollicci.

Quindi che fare se non abbiamo a disposizione nessuna molletta per la chiusura? Ecco possiamo sicuramente utilizzare quello che abbiamo in casa. Un ottimo modo per tenere ben chiuso il sacchetto è l’elastico in gomma. Quegli elastici che si usano per documenti che si comprano in cartoleria. Arrotoliamo bene la confezione e avvolgiamo l’elastico. Altrimenti si può sempre ricorrere al buon vecchio nastro adesivo.

Trasferirli in un contenitore ermetico

È sempre un buon trucco, buttiamo subito via la confezione originale e preserviamo il sapore. Meglio utilizzare quelli in vetro così il biscotto non assorbirà nessun odore. Oppure creare una chiusura fai da te con la parte superiore di una bottiglia di plastica. Tagliando la parte con il tappo e incastrandola nella confezione dei biscotti per poi richiudere il tappo. Il problema di questo metodo è che funziona bene soprattutto con le confezioni a forma di tubo.

Ma a prescindere dal metodo che usiamo per chiudere il sacchetto bisogna fare attenzione a questo. Mai lasciare troppa aria all’interno altrimenti i biscotti diventeranno comunque mollicci. Per rimanere fragranti serve poca aria e possibilmente qualcosa che assorba l’umidità. Questo trucco è utile con i biscotti fatti in casa ma si può applicare anche a quelli nel sacchetto. Aggiungiamo una fetta di pane nella confezione che tratterrà tutta l’umidità e preserverà i biscotti.

Quindi ecco come richiudere il sacchetto di biscotti alla perfezione anche senza molletta per averli sempre buoni e fragranti. I biscotti in commercio sono deliziosi e pratici da sgranocchiare ogni volta che vogliamo. Oltre che mangiarli a colazione o per uno snack veloce a merenda si possono usare per tanti dolci. Basti pensare alla torta gustosa che si può preparare con gli Oreo, ad esempio. Oppure la cheesecake che richiede una base di biscotti sbriciolati.

