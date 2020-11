Grazie alla consulenza dei nostri Redattori capiremo come richiedere l’assegno INPS di 286 euro per figli con difficoltà scolastiche e sociali. Le famiglie italiane con figli minori di 18 anni possono beneficiare di aiuti economici, benefici, agevolazioni e misure assistenziali. Abbiamo già illustrato ai nostri Lettori “Come ottenere aiuti economici e agevolazioni per famiglie con reddito ISEE inferiore a 30.000 euro”. Risulta importante individuare la fascia reddituale di appartenenza prima di inoltrare richiesta di sussidi governativi. Ciò perché l’INPS riconosce il diritto agli ammortizzatori economici solo ai contribuenti che rientrano in specifiche soglie di reddito.

L’Ente previdenziale assicura agevolazioni ai bambini e ai ragazzi minori di 18 anni che presentano difficoltà di inserimento scolastico e sociale. Prima di spiegare come richiedere l’assegno INPS di 286 euro per figli con difficoltà scolastiche e sociali occorre specificare la soglia di reddito. La prestazione economica spetta difatti unicamente ai contribuenti che dichiarano un reddito ISEE pari o inferiore a 4.906,72 euro. Tale limite reddituale si riferisce all’anno 2020, ma potrebbe subire lievi variazioni nei mesi a venire.

Come richiedere l’assegno INPS di 286 euro per figli con difficoltà scolastiche e sociali

Il beneficio economico di 286 euro corrisponde all’indennità di frequenza che l’INPS eroga ai minorenni “con difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età”. A questi beneficiari si aggiungono anche i minori di 18 anni con minorazioni uditivi superiori ai 60 decibel. Infine può inoltrare richiesta anche il genitore extracomunitario che dispone di un permesso di soggiorno secondo quanto statuisce l’articolo 42 del Testo unico immigrazione.

I genitori che intendono ricevere l’assegno di indennità di frequenza devono richiedere la visita sanitaria legale che accerti le difficoltà di cui sopra. Dopo il rilascio del verbale sanitario bisogna attendere l’esito dell’accertamento sanitario relativo all’invalidità del richiedente. In ultimo l’INPS provvede all’invio del certificato di accertamento della minorazione tramite raccomandata A/R o PEC. Spetta allora al contribuente presentare il modulo AP70 tramite i servizi online dell’Ente o rivolgersi al Patronato o al Caf per ricevere aiuto.