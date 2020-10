Il Codice della Strada, definisce come passo carrabile “qualsiasi accesso che prevede il passaggio di un veicolo da una strada pubblica ad un’area privata”. Per tale ragione, si considera tale: l’ingresso ad un garage o attraverso il cancello di un’abitazione, preposto al passaggio di mezzi. Non sono qualificabili come tali, invece, i portoni e tutti quei varchi che possono essere utilizzati esclusivamente dai pedoni. Il diritto al passo carrabile, tuttavia, non si acquisisce automaticamente ma soltanto facendone richiesta al Comune e pagandone i relativi oneri. Inoltre, si specifica che il passo carrabile può essere di due tipi.

Si ha quello non a raso quando, a causa di un dislivello, il varco non è sullo stesso piano della strada. In tal caso, si dovrà pagare, accanto agli oneri ordinari, anche la tassa per l’occupazione del suolo pubblico. Se invece esso è a raso, si paga solo la tassa per ottenere il divieto di far sostare i veicoli nell’area antistante. Ebbene, fatte queste precisazioni, passiamo alla domanda centrale, ossia: “come richiedere il passo carrabile?”

Procedura per chiedere il passo carrabile

La domanda per la richiesta di un passo carrabile su strada comunale, deve essere presentata all’Ufficio Accettazione del Servizio Edilizia del Comune dove è ubicato l’immobile. Invece, quella per un passo carrabile su strada non comunale, deve essere inoltrata all’ufficio di competenza dell’Anas o della Provincia. La differenza varia a seconda che si tratti di una strada provinciale o statale. Se, poi, la richiesta riguarda strade non comunali ma ubicate in un centro abitato, la competenza spetterà all’ufficio di Edilizia del Comune di competenza. Ciò, previo nulla osta del proprietario della strada. La richiesta va inoltrata all’ufficio di Protocollo del Comune.

Essa, deve contenere:

1) i dati anagrafici del richiedente, nonché i dati catastali comprovanti la proprietà;

2) tre copie della planimetria catastale;

3) la documentazione fotografia della zona di intervento;

4) una copia del nulla osta del proprietario se si tratta di strada provinciale o statale in centro abitato.

5) l’attestato di pagamento relativo ai diritti di istruttoria della pratica. Inoltre, la richiesta va corredata da alcune marche da bollo. Ad esempio sul modulo della richiesta e sull’atto di concessione, si deve apporre una marca da 16 euro.

Poi, c’è la spesa del segnale indicatore, che è di circa 9 euro. In più, vi è un’ulteriore marca da bollo da 16 euro, se si richiede anche l’installazione della segnaletica orizzontale. La domanda protocollata, timbrata e datata, e i documenti allegati dovranno essere conservati dal richiedente, per ogni eventuale controversia o necessità successiva. I tempi occorrenti per il rilascio variano dai 15 ai 30 giorni circa ma aumentano se sia stato richiesto anche il rilascio dell’autorizzazione edilizia.

Una volta concesso

Una volta ottenuta la concessione del passo carrabile, la sua durata sarà di 29 anni. Inoltre, si riceverà un segnale indicante: la scritta di passo carrabile, il segnale di divieto di sosta, il numero di autorizzazione e lo stemma del Comune concedente. Detto cartello, dovrà essere posizionato precisamente, nella zona tra lo spazio pubblico e la proprietà privata. Inoltre, esso deve essere ben visibile dalle diverse angolazioni. Dopodichè, una volta chiarito come richiedere e ottenere il passo carrabile, occorre effettuare ulteriori precisazioni per il prosieguo.

Ciò significa che una volta che si sia ottenuto, esso deve essere mantenuto a norma. Quindi, se difetta di uno degli elementi costitutivi, indicati in precedenza, o in caso di mancato pagamento annuale della concessione, scatteranno delle sanzioni. Si pensi a quella comminata per chi apra nuovi accessi o trasformi quelli preesistenti, senza autorizzazione dell’ente proprietario. Oppure, a chi mantiene accessi preesistenti privi di autorizzazione. In tali casi, è prevista una sanzione amministrativa che va da euro 168 a euro 674. Inoltre, in caso di mancata esposizione del cartello stradale, è prevista una sanzione che va da euro 41 a 168,