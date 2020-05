Come richiedere il codice PIN dell’Agenzia delle Entrate?

Nell’era tecnologica si viaggia velocemente!

Molti dei servizi offerti dalle Pubbliche amministrazioni sono ormai accessibili dalla rete solo tramite parole d’ordine, chiavi d’accesso, PIN o password.

Anche l’Agenzia delle Entrate continua ad investire in risorse e tecnologia per sviluppare ed ampliare la gamma dei servizi telematici.

Il potenziamento dei servizi online, ha reso più semplice l’adempimento degli obblighi fiscali, ridotto le file agli sportelli e contribuito a rendere più agevole l’accesso a tutti.

Cos’è il PIN

Il codice PIN, dall’acronimo inglese di personal identification number, è una password numerica o alfanumerica, formata da almeno 4 caratteri ed è strettamente personale.

Viene usato nel processo di identificazione di un utente che vuole accedere ad un servizio o ad un sistema.

I dati richiesti per l’abilitazione all’accesso ai portali e ai relativi servizi vengono prima acquisiti e poi conservati.

Conservati nei supporti di memorizzazione dei server e sono protetti da misure di sicurezza.

Il PIN dell’Agenzia delle Entrate consente di poter accedere ai servizi telematici Entratel o Fisconline e al proprio cassetto fiscale.

Con la Carta Nazionale dei Servizi

Le modalità cambiano se a richiedere il PIN sono i contribuenti privati o le società con partita Iva, professionisti, autonomi ecc.. Invece, è più facile e veloce per i privati (persone fisiche) richiederlo se sono in possesso della Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Il sistema fornirà al privato direttamente senza inserire i dati relativi alla dichiarazione dei redditi, il codice PIN completo e la password per il primo accesso.

Come richiedere il codice PIN dell’Agenzia delle Entrate

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile raccogliere tutte le informazioni più importanti relative alle attività e ai servizi offerti online.

E’ possibile richiedere il PIN attraverso tre canali:

1)il primo, è direttamente online dalla pagina di registrazione .

Una volta scelto il tipo di utente, ovvero se persona fisica privata senza partita Iva o società con partita Iva, professionisti, autonomi ecc. occorre registrarsi inserendo dati personali e il tipo di dichiarazione dei redditi presentata. Il sistema inoltrerà subito la prima parte del codice Pin.

La password iniziale e la seconda parte del codice Pin saranno inviate, invece, per posta al domicilio entro 15 giorni.

2) il secondo canale è direttamente in ufficio. Se si richiede personalmente in ufficio, occorre presentare un documento di identità. Si otterrà subito la prima parte del codice Pin, mentre la password iniziale e le istruzioni per prelevare la seconda parte del codice Pin dal sito dell’Agenzia.

Se, invece, si richiede tramite delegato, l’ufficio gli consegnerà la prima parte del codice Pin. La seconda parte, insieme alla password iniziale, sarà inviata per posta al tuo domicilio.

3)il terzo per telefono. Il contribuente può richiedere il pin contattando il numero 848.800.444 e seguire le istruzioni.