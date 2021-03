Chi lavora nel settore dell’imprenditoria conosce perfettamente l’espressione “la pubblicità è l’anima del commercio”. Tanto è vero che gli investimenti in pubblicità e marketing rappresentano, o dovrebbero rappresentare, un capitolo fondamentale del bilancio di ogni impresa. Diciamo dovrebbero perché si tratta di una spesa potenzialmente ingente.

Per tale motivo il Governo ha previsto delle forme per incentivare proprio questa voce di bilancio. Vediamo, quindi, come richiedere il Bonus pubblicità 2021.

Bonus pubblicità: quando nasce e cosa prevede

Prima di capire come richiedere il Bonus pubblicità per l’anno 2021, è opportuno sapere di cosa stiamo parlando.

Era il 2018 quando venne istituito un incentivo, definito “credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali”, al quale potevano accedere:

le imprese;

i lavoratori autonomi;

gli enti non commerciali.

Oggetto del credito erano tutti quegli spazi (gli annunci pubblicitari per intendersi) acquistati su stampa, radio e televisione, finalizzati alla diffusione del proprio brand.

Il riferimento normativo in quel caso era il Decreto Legge n. 50 dell’aprile del 2017, poi ratificato nello stesso anno e nel mese di giugno.

Requisiti e modalità per chiedere il Bonus pubblicità

Nel 2021 il bonus in oggetto è ancora in vigore, con alcune modifiche e vincoli che è necessario conoscere per poterlo richiedere e quindi ottenere. Il riferimento normativo è l’articolo 1, comma 608, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Innanzitutto giova sapere che per usufruire dell’agevolazione il totale di quanto investito deve essere superiore a quanto speso nell’anno precedente. Basta l’1% in più.

Poi, non tutta la cifra investita verrà rimborsata. Il credito ammonterà al 75% di quanto investito nel caso di pubblicità televisiva e radiofonica. Mentre nel caso di pubblicità su giornali e riviste anche digitali, il credito ammonterà al 50% di quanto speso. Nel secondo caso però non è necessario avere speso più dell’anno precedente.

Ecco come richiederlo

Per quanto riguarda la richiesta, attualmente la stessa può essere inoltrata in via telematica. Fino al 31 marzo è possibile inviare la “Comunicazione per l’accesso” al Bonus pubblicità per l’anno 2021. La comunicazione va inviata attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

