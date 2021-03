L’estratto conto contributivo è un documento che serve a calcolare l’importo della pensione e la data della sua decorrenza. Infatti, dallo stesso, risultano tutti gli accrediti previdenziali del lavoratore, nelle diverse gestioni dell’INPS, suddivisi per forma assicurativa.

Sicché, i contributi che figurano nell’estratto conto, possono essere: 1) obbligatori, che sono quelli derivanti dallo svolgimento di un’attività lavorativa; 2) volontari, che sono quelli risultanti dal riscatto di un determinato periodo (come la laurea); 3) essere stati ricongiunti da un’altra gestione o risultare accreditati dall’INPS figurativamente.

Ciò premesso, occorre chiedersi come richiedere l’estratto contributivo all’INPS. In proposito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 20086/2018, ha specificato che la normativa di settore non prevede che l’estratto conto contributivo, per avere il valore di certificazione, debba essere richiesto con particolari formalità.

Quindi, spieghiamo come ottenere i discorrendo documenti contributivi, a seconda delle esigenze. Che siano certificative o informative.

Procedura per la richiesta dell’estratto conto contributivo

Ebbene, alla domanda: “come richiedere l’estratto contributivo all’INPS?”, occorre rispondere nella maniera seguente.

L’estratto conto certificativo va richiesto, accedendo al sito dell’INPS con le proprie credenziali, seguendo il percorso seguente: “domanda di prestazioni pensionistiche: pensione, ricostituzione, ratei maturati e non riscossi, certificazione del diritto a pensione”.

Invece, per l’estratto conto INPS informativo, o estratto contributivo, occorre percorrere la procedura che indicheremo qui di seguito.

Anzitutto, per visualizzare l’estratto conto INPS, è necessario, innanzitutto, disporre delle credenziali dispositive. Ossia del codice INPS dispositivo, dell’identità digitale SPID, oppure della CNS, Carta Nazionale dei Servizi, o della CIE, Carta d’Identità Elettronica.

Una volta effettuato l’accesso al portale web dell’INPS, occorre entrare nell’area “My INPS”, poi andare nel menu a sinistra e cliccare su “fascicolo previdenziale”.

A questo punto, cliccando su “consultazione estratto conto unificato”, si ottiene, appunto, l’estratto contributivo

In alternativa, si può accedere allo stesso direttamente dalla maschera di ricerca. Questa si trova nella parte in alto a destra del sito web dell’INPS.

In terzo luogo, ancora, il documento in discorso si può ottenere seguendo il percorso: “prestazioni e servizi/ estratto conto contributivo”.

Infine, in caso in cui si riscontrino difficoltà a navigare sul sito dell’INPS, si può anche: 1) accedere, dallo smartphone, all’estratto conto contributivo dall’app INPS Mobile; 2) chiamare il call center al numero 803.164 o 06.164.164 dal cellulare o rivolgersi a un patronato.