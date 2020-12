Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Grazie alla consulenza del team di Redazione capiremo come richiedere assegni INPS da 520 euro per chi soffre di malattie cardiache. Sono innumerevoli i disturbi a carico dell’apparato cardiocircolatorio che impongono pesanti limitazioni ai soggetti con patologie.

Spesso si tratta di malattie croniche e invalidanti che riducono chi ne soffre in uno stato di quasi assoluta dipendenza nei confronti degli altri. La perdita dell’autonomia che in molti casi subiscono i cardiopatici ha delle pesanti ricadute negative sul bilancio mensile perché richiede considerevoli somme di denaro. Nel precedente articolo troverete indicazioni specifiche in merito a “Le 3 malattie cardiache che danno diritto alla pensione di invalidità”.

Chi presenta gravi e permanenti infermità conseguenti a patologie croniche matura il diritto all’assegno pensionistico. Tuttavia è necessario che al paziente che richiede il trattamento previdenziale la Commissione legale INPS riconosca una percentuale di invalidità totale, ossia pari al 100%. Solo in tali casi il soggetto cardiopatico ottiene una copertura previdenziale che lo supporta nel fronteggiare le spese che la malattia impone.

Vediamo dunque come richiedere assegni INPS da 520 euro per chi soffre di malattie cardiache e quali i requisiti necessari. Si tenga conto che la prestazione economica di 50 euro corrisponde all’indennità di accompagnamento che l’INPS garantisce solo in presenza di invalidità totale.

Come richiedere assegni INPS da 520 euro per chi soffre di malattie cardiache

Esiste una specifica modalità di classificazione dei disturbi cardiaci che l’associazione “New York Heart” ha redatto e che individua differenti livelli di gravità- A seconda della severità del disturbo si attribuisce una peculiare percentuale di invalidità che attesta l’incapacità del paziente a svolgere mansioni quotidiane e lavorative. Quando lo scompenso cardiaco coincide con lo standard IV il soggetto cardiopatico non presenta una patologia severa che non gli consente l’attività fisica.

Ciò equivale a dire che atti e movimenti delle ordinarie attività comportano sforzi enormi o risultano addirittura impossibili. In tali casi il paziente matura il diritto non solo alla pensione di invalidità, ma anche ad una indennità di accompagnamento pari a 520 euro. Riceve gli assegni con cadenza mensile il contribuente la cui patologia invalidante compromette persino la normale capacità di ambulare. Ne consegue che il sussidio spetta al cardiopatico percettore di pensione di invalidità che non potendosi più muovere autonomamente richiede un ulteriore beneficio economico.