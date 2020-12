Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Grazie ai consulenti di ProiezionidiBorsa valuteremo come richiedere assegni INPS da 1.180 euro per famiglie con figli minorenni. Il carico di spese che un nucleo familiare sta affrontando in tempi di pandemia potrebbe non essere cambiato. A ridursi in moltissime famiglie sono piuttosto le entrate e i redditi da lavoro perché la seconda ondata di coronavirus ha imposto un arresto all’economia. Sono a casa migliaia di contribuenti che a causa della chiusura di innumerevoli attività risultano al momento inoccupati. Per moltissimi lavoratori si tratta delle seconda, lunga interruzione che li costringe ad accontentarsi della riduzione dello stipendio una volta in cassa integrazione.

Chi lavora nel settore turistico come anche chi gestisce impianti sportivi vive attualmente in una condizione di sospensione. Non riesce neanche a preventivare quando potrà riprendere l’attività e ricominciare a fatturare. Non a caso si registra in queste giorni un aumento delle richieste di sussidi governativi, primo fra tutti il reddito di cittadinanza. Si tratta di una misura finanziaria a sostegno delle famiglie che attraversano periodi di precarietà economica a causa della perdita del lavoro. Per accedere all’ammortizzatore statale occorre tuttavia essere in possesso di specifici requisiti relativi alla situazione reddituale e alla composizione del gruppo familiare. In un precedente articolo la Redazione ha spiegato ai Lettori “Con quale reddito ISEE si può richiedere all’INPS il reddito di cittadinanza nel 2021?”. Vediamo dunque di capire a quali condizioni e come richiedere assegni INPS da 1.180 uro per famiglie con figli minorenni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Come richiedere assegni INPS da 1.180 euro per famiglie con figli minorenni

Chi ottiene il riconoscimento del reddito di cittadinanza, secondo quanto statuisce il Decreto legge 4/2019, riceve una card con somme di denaro. L’importo della ricarica mensile che l’INPS eroga varia a seconda della condizione reddituale e della composizione del nucleo familiare. In presenza di due genitori e due figli minorenni di età inferiore a 14 anni si riceve un’integrazione economica di massimo 900 euro. A questo importo di aggiungono eventuali e ulteriori 280 euro nel caso in cui la famiglia debba sostenere le spese di affitto. Ne consegue che se l’integrazione di 900 euro si somma al sussidio per il canone di locazione il contribuente riceverà un contributo mensile di 1.180 euro.