Esistono degli specifici passaggi per richiedere alla propria ASL di appartenenza la fornitura dei pannoloni utili per le persone anziane o ammalate. Nella presente guida che i Tecnici di ProiezionidiBorsa hanno preparato per i propri Lettori, si vedrà come richiedere all’ASL i pannoloni per chi soffre di incontinenza.

Quali sono i diritti di chi soffre di incontinenza

Vi sono alcune forme di garanzie sanitarie che lo Stato italiano assicura alla persona che necessita di cure mediche e farmacologiche. Una di queste è proprio la fornitura dei presidi sanitari assorbenti, più frequentemente conosciuti come pannoloni per incontinenza. Non si tratta di una necessità che riguarda esclusivamente le persone anziane, al contrario, l’uso di tali presidi diventa quantomai indispensabile in diversi stati patologici. Tali sostegni diventano una vera e propria necessità quando ci si trova in condizioni di grave incontinenza di tipo urinario o fecale cronica. Ebbene, come richiedere all’ASL i pannoloni per chi soffre di incontinenza grave?

L’iter da seguire lo ha stabilito il Decreto del Ministero della Sanità n. 321 del 31 maggio 2001. Secondo le ufficiali indicazioni ministeriali, la prima cosa che l’interessato deve fare è rivolgersi al proprio medico curante. Quest’ultimo, qualora lo ritenesse opportuno, potrebbe prescrivere una visita diagnostica specifica presso uno specialista. Questi ha la facoltà di indicare quanto sia grave l’incontinenza e certificare la necessità dei presìdi assorbenti. In relazione a quanto prescrive lo specialista, la ASL di competenza dà l’autorizzazione alla fornitura disponendo la consegna presso l’abitazione o in farmacia. Questa autorizzazione ha la validità di un anno e può essere rinnovabile dietro una nuova richiesta.

Come richiedere all’ASL i pannoloni per chi soffre di incontinenza

Nei casi che abbiamo descritto, è sempre bene consultare il medico circa le disposizioni della propria regione di appartenenza poiché potrebbero variare dei fattori. Ad esempio, in alcune Regioni è necessario certificare lo stato di invalidità oltre all’incontinenza per ricevere il diritto a tale ausilio. In altre, invece, la prescrizione esula dalla condizione di invalidità. Sebbene, questo servizio del Sistema Sanitario rappresenti un importante vantaggio per l’assistenza della persona incontinente, talvolta, la copertura non è sufficiente a soddisfare la necessità. In questi casi saranno le famiglie a doversi fare carico della spesa eccedente la fornitura che lo Stato garantisce. Seguendo queste semplici indicazioni, l’interessato potrà richiedere ed ottenere i presìdi assorbenti di cui necessita.

