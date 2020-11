Per capire come richiedere 4 mesi di contributi INPS gratis e andare in pensione prima ci affideremo agli Esperti di Redazione. Il prepensionamento si conferma un obiettivo di moltissimi lavoratori e attualmente interessa un numero crescente di contribuenti. L’attuale emergenza epidemiologica sta esponendo a rischi assai elevati i lavoratori ormai prossimo alla pensione. Con l’approssimarsi dell’età anziana le condizioni di salute spesso peggiorano e l’esposizione al coronavirus potrebbe rivelarsi fatale. Non sono pochi i lavoratori più fragili che stanno cercando vie di fughe dall’ambiente lavorativo per tutelare il proprio stato di salute.

Con il team di ProiezionidiBorsa valuteremo pertanto come richiedere 4 mesi di contributi INPS gratis e andare in pensione prima. Ciò perché l’accesso all’anticipo pensionistico dipende molto dall’anzianità contributiva del lavoratore. Più è elevato il montante di contribuzione, prima si potrà inviare richiesta di prepensionamento all’Ente previdenziale. Conviene pertanto ricordare che per alcune categorie di lavoratori esiste l’opportunità di godere di facilitazioni contributive. In sostanza, si tratta di periodi di contribuzione che l’INPS riconosce gratuitamente ai lavoratori in possesso di specifici requisiti.

Come richiedere 4 mesi di contributi INPS gratis e andare in pensione prima

L’INPS assicura il riconoscimento di 4 mesi di contributi gratis alle lavoratrici madri che quindi possono anticipare l’accesso alla pensione. L’articolo 1 del Decreto legislativo 335/1995 reca indicazioni relative all’agevolazione contributiva che spetta alle madri. Per ogni figlio le lavoratrici possono richiedere il riconoscimento di 4 mesi di contributi fino ad un massimo di 12 mesi. In altri termini, grazie a questa facilitazione le lavoratrici con figli hanno la possibilità di andare in pensione con qualche margine di anticipo. Ad esempio una lavoratrice che è madre di 3 figli potrà andare in pensione con 12 mesi di anticipo rispetto al requisito anagrafico solitamente necessario. Per chi volesse ulteriori informazioni sui requisiti contributivi si rimanda all’articolo “Con quanti anni di contributi INPS possono andare in pensione le donne?”.