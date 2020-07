Come ricevere prodotti gratis da Amazon. Il “Product Sampling” arriva anche in Italia

Oggi vi spieghiamo come ricevere prodotti gratis da Amazon.

Far conoscere quei prodotti utili ma che solitamente non vengono acquistati dagli utenti. È questo il concetto su cui si basa l’ultima novità del colosso del commercio elettronico statunitense. Il famoso sito di e-commerce, leader del settore, ha deciso di premiare i suoi clienti con prodotti gratis.

Per i fedelissimi habitué dell’azienda l’attesa è terminata. L’Amazon Product Sampling ha già riscosso un discreto successo in altri Paesi. Ed ora è arrivato anche in Italia. Il servizio permette di ricevere gratuitamente dei campioni omaggio di alcuni prodotti.

Come ricevere prodotti gratis da Amazon

I prodotti regalati e gli utenti selezionati vengono scelti direttamente da Amazon. Nessun particolare requisito richiesto. Se sei iscritto a Prime o meno non fa differenza. L’importante è aver creato il proprio account sul loro sito. In poche parole, l’impero di Jeff Bezos si arricchisce di nuove strategie di marketing che fidelizzano gli appassionati.

Capire se siete o meno nella lista di chi riceverà i campioni gratuiti è semplice. Controllate la vostra e-mail quotidianamente e scoprirete, così, se siete stati chiamati a godere della promozione. Amazon, inoltre, specifica che i clienti sono liberi dall’obbligo di acquistare i prodotti gratis che ricevono, dopo averli testati. L’utente può anche scegliere l’opzione di non ricevere più i prodotti gratis da Amazon. Basta accedere alla sezione “Il mio account” e modificare le preferenze di comunicazione.

Quali sono i prodotti omaggio

Al momento non esiste una lista di prodotti standard che vengono inviati. Sarà Amazon che, di volta in volta, deciderà la merce da far arrivare direttamente nelle vostre case. Tuttavia, sulla pagina ufficiale dell’e-commerce una serie di immagini suggeriscono alcune tipologie di articoli coinvolte nell’offerta. Prodotti di marche famose ma anche nuove. Come strumenti dedicati all’igiene personale oppure alla pulizia della casa. Amazon, infine, ha pensato anche agli amici a quattro zampe. Per loro, in regalo porzioni di croccantini e altre prelibatezze.