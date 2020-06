Come ricevere prima il rimborso del 730?

Cosa è il Modello 730

Il 730 è il modello di dichiarazione che può essere utilizzato da lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi o a progetto. Inoltre anche dai contribuenti che percepiscono indennità di reddito quali la Naspi, la mobilità ecc.

Tale modello rappresenta un vantaggio per i contribuenti in quanto possono ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella rata di pensione per i pensionati, oppure in busta paga per i lavoratori dipendenti. Nel caso di differenze a debito la somma dovuta anche in questo caso verrà comunque trattenuta direttamente nella rata di pensione o in busta paga.

Vediamo come è possibile ricevere prima il rimborso del 730.

Come ricevere prima il rimborso del 730

Fino all’anno scorso il termine ultimo per la presentazione del modello 730 era fissata il 23 Luglio. Quest’anno la scadenza slitta e la scadenza passa dal 23 Luglio al 30 Settembre 2020. Più tempo dunque per la presentazione del modello, ma attenzione più tardi il modello verrà inviato più tempo avranno i sostituti d’imposta per emettere il rimborso nei confronti dei contribuenti che risultano essere a credito.

Quando conviene inviare il 730/2020

Con il nuovo calendario si modificano quindi anche i termini di pagamento delle imposte a debito o di ricezione del rimborso dell’imposta a credito. E’ dunque interessante capire come cambiano i tempi di erogazione dei rimborsi rispetto alla data di invio telematico del modello 730.

Ricordiamo che dal 5 maggio, è possibile visualizzare nell’area dedicata del sito https://telematici.agenziaentrate.gov.it/ il modello 730 precompilato, modello che si potrà modificare e trasmettere anche direttamente dal contribuente a partire dal prossimo 14 maggio.

La data di invio della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate sarà determinante per quel che riguarda la “pianificazione fiscale” del contribuente.

In caso di debito

Qualora l’imposta dovesse risultare a debito per il contribuente, lo stesso avrà di tempo sino al 30 Novembre per il pagamento della stessa, ma appare evidente che qualora il modello venga presentato all’approssimarsi della scadenza, il contribuente avrò meno tempo per beneficiare di un piano di rateizzo delle imposte, che potrà invece essere composto di ben 5 rate se il modello è stato presentato entro il 31 di Maggio.

In caso di credito

Per quanto riguarda i rimborsi, fino all’anno scorso i contribuenti a credito (lavoratori dipendenti, o pensionati), ricevevano il rimborso a partire dal mese di Luglio, o agosto per i pensionati.

Con lo slittamento del termine di presentazione del modello, il rimborso avverrà entro il mese successivo a quello di presentazione del modello 730. Pertanto, i primi che riceveranno il rimborso Irpef, saranno i contribuenti che avranno inviato il modello entro la fine del mese di Maggio, e cosi via. Mentre per coloro che presenteranno il modello all’approssimarsi della scadenza, dovranno aspettare sino al mese di ottobre per poterlo ricevere.

