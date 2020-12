Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Quando si diventa cattivo pagatore si rischia di non ricevere alcuna forma di finanziamento e concessione creditizia. Inoltre, spesso accade che non si conosca bene come cancellarsi dall’elenco tipo quello CRIF o Centrale Rischi. Nel presente articolo, vedremo con gli Esperti di ProiezionidiBorsa come riabilitarsi da cattivo pagatore dopo una segnalazione.

Chi sono i cattivi pagatori

La segnalazione del cattivo pagatore può avvenire per diverse cause che fanno scattare la procedura di cautela. Solitamente, esistono delle regole che le banche, le finanziarie o altri istituti simili prendono a modello prima di una segnalazione. Nel momento in cui si diventa cattivi pagatori, questo status non ha valore eterno, ma scade e viene meno in alcune circostanze. Ecco perché in questo articolo vogliamo spiegare ai Lettori come fare per la riabilitazione da cattivo pagatore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Quando e come avviene la riabilitazione

Come molti sapranno, diventare cattivo pagatore significa rientrare tra coloro che sono segnalati ai sistemi di informazione creditizia. In buona sostanza, si tratta di un sistema di un database che gli istituti di credito monitorano costantemente prima di concedere un finanziamento o un prestito. Nella generalità dei casi, l’unico sistema per ottenere la riabilitazione risiede nel tempo.

Difatti, in base alla gravità della segnalazione, la banca provvede automaticamente ad aggiornare la lista e cancellare i cattivi pagatori. È utile sapere che non tutti gli ammanchi determinano lo stesso periodo di segnalazione ad una Centrale. Per avere un quadro chiaro dei tempi di permanenza nella lista è possibile consultare la guida presente qui.

Un caso a parte merita la riabilitazione di tipo giudiziario. Chi ricorre al giudice per la cancellazione dalla black list lo fa solitamente perché ritiene ingiusta la segnalazione e l’iscrizione in elenco. In tal caso, se il giudice approva il ricorso, allora avviene la cancellazione immediata. In alcuni casi, non si esclude la possibilità di richiedere un risarcimento. Ecco come riabilitarsi da cattivo pagatore dopo una segnalazione.