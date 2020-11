Il Black Friday, ultimo venerdì di novembre dedicato agli sconti pazzi, sospende le normali tariffe di vendita di molti prodotti. Ma non elimina il diritto al reso per il cliente. Vediamo però, con l’aiuto degli Esperti di ProiezionidiBorsa, cosa prevede la legge.

Cosa potremo fare se ci capiterà di acquistare un prodotto difettoso

Il venditore in presenza, o sul web, è tenuto a garantire che il prodotto venduto sia esente da imperfezioni che lo rendano non idoneo all’uso al quale è destinato. Per esempio, un vestito con la chiusura lampo rotta. O ne diminuiscano in modo evidente il valore. Per esempio, un vestito con decorazioni in perle, di cui alcune si sono staccate.

Come restituire un prodotto acquistato nel giorno del Black Friday? Se ci sono vizi e difetti, la legge prevede che il consumatore privato abbia diritto alla sostituzione del bene quando questo non può essere assolutamente riparato.

Se la riparazione è possibile, ma troppo onerosa per il venditore, è possibile proporre una significativa riduzione di prezzo. Per esempio, un abito con la chiusura lampo rotta che l’acquirente farà sostituire a sue spese. Oppure si passa alla risoluzione del contratto, con conseguente restituzione del prezzo pagato. E spedizione al mittente della merce difettosa. Quando si spedisce indietro un prodotto difettoso, è il venditore che si accolla la spesa di trasporto.

Come restituire un prodotto acquistato nel giorno del Black Friday

Diverso è il caso di un giubbotto di pelle o un oggetto acquistato in un negozio, o su internet, che non risulti più di nostro gradimento. La possibilità di restituire la merce acquistata perché non ci soddisfa, è possibile solo se il venditore della boutique dove lo abbiamo pagato accetta di farlo. Attualmente è una facoltà, ma non un obbligo.

Difficilmente il negoziante restituirà il denaro. È facile che chieda di scegliere un altro articolo in sostituzione. Oppure di accettare un buono valido per un prossimo acquisto. Naturalmente, bisogna presentarsi esibendo lo scontrino di acquisto.

Il reso, invece, è sempre possibile nel caso di vendita a distanza. Che significa anche per telefono o per corrispondenza. È sempre possibile recedere dal contratto di acquisto di un prodotto che non ci soddisfa. Bisogna farlo però entro quattordici giorni dal ricevimento del bene.