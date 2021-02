Il momento in cui si entra in menopausa è molto delicato. Ma che cos’è la menopausa? Si può dire che è una fase fisiologica della vita. La sua comparsa avviene nelle donne mediamente tra i 45 e i 55 anni. Gli effetti di questa fase consistono nella cessazione delle mestruazioni. Purtroppo alla perdita delle mestruazioni qualche fastidio compare, come sudorazione e vampate di calore che sono i sintomi più comuni in questa fase. Inoltre però anche il nostro metabolismo e il nostro peso ci giocano brutti scherzi. Allora come restare magre e in forma quando si presenta la menopausa? Ecco i rimedi per vivere questa fase al meglio.

Dal punto di vista psicologico la perdita della fertilità in alcune donne può provocare una leggera depressione. Ma tutto sta su come si affrontano i cambiamenti. Proprio per questo è necessario tenere d’occhio la linea poiché in questo periodo è più facile assumere chili di troppo.

La dieta

Rivolgersi ad un medico è la prima cosa da fare per seguire una buona dieta per rimanere in forma. Affidarsi ad una persona che sappia consigliarci al meglio conoscendo la nostra situazione è molto importante. La cosa più giusta è cominciare ad avere una sana alimentazione che diventi uno stile di vita. Mangiare tutto ma bilanciando i macronutrienti considerando il nostro metabolismo basale e le calorie che consumiamo durante il giorno.

L’umore

In questa fase l’attenzione all’umore diventa indispensabile. Come al solito l’alleato più consigliato è lo sport e non solo perché ci fa rimanere in forma. Lo sport anche inteso come corsa, passeggiata a passo svelto libera le endorfine e aiuta a stabilizzare l’umore.

Si può restare belle e desiderabili. Si è perso la possibilità di essere fertili ma non di continuare ad essere donne. Quindi avanti con il trucco, con la cura della persona in tutte le sue forme.

Perciò ecco come restare magre e in forma quando si presenta la menopausa.