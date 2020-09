La nostra vita sempre più frenetica e le stagioni calde che si allungano sempre di più ci portano a vivere con una perenne macchia di sudore sotto le ascelle. E da lì nascono paure. Puzzerò? Che figuraccia mi faccio alla riunione di lavoro? Possibile che non posso restare fresca per più di due ore? Cerchiamo quindi il deodorante che fa per noi tra prodotti visti in tv e rimedi della nonna. Dalla natura ci arriva però un aiuto. Ecco come restare freschi e profumati tutto il giorno con questo deodorante di origine naturale.

Cos’è l’allume di rocca

L’allume di rocca, detto anche allume di potassio, è un sale ricco di proprietà e di cui si fanno molti utilizzi. Questa era infatti già conosciuto fin dall’antichità. Nella storia è presente come disinfettante, come fissante per i colori e per preparare la carta degli acquerelli. Passato sui tessuti, inoltre, li rende ignifughi. Ma non finisce qui! Questo sale è un cattura odori e può essere utilizzato in frigo per assorbire la puzza di cibo. Oggi l’allume di rocca si usa anche per la cura del corpo. Le sue proprietà antitraspiranti e antiodore lo rendono infatti perfetto come deodorante o per combattere la puzza dei piedi.

Come restare freschi e profumati tutto il giorno con questo deodorante di origine naturale

Per essere utilizzato come deodorante l’allume di rocca deve essere portato allo stato di cristallo. È infatti quando è sotto forma di cubetti che l’allume di rocca diventa facilmente afferrabile e quindi utilizzabile. Per farlo la polvere di allume viene disciolta in acqua calda. Dopodiché la temperatura viene fatta diminuire e il tutto riposerà per qualche settimana. Ma niente paura! Per avere ascelle e piedi profumati non dovremo fare niente di tutto ciò.

Troviamo sugli scaffali in commercio l’allume di rocca in forma di “panetti” solidi. Questi possono assumere diverse dimensioni e esistono anche delle versioni stick da portare in borsetta. Per sfruttare al meglio il suo effetto deodorante l’allume va applicato sulle ascelle pulite ma ancora un po’ umide. Ma non solo! Sotto forma di cristallo allume di rocca ha altre proprietà. Può essere infatti applicato sulle punture di insetto contro il prurito o come esfoliante per la pelle del viso.