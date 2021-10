Le mani sono una delle prime cose che si guarda in una persona e sono un biglietto da visita spesso trascurato. Avere mani e unghie ben curate sono da sempre sinonimo di bellezza e seduzione. Il mondo della nail art, infatti, è alla costante ricerca di nuove tendenze per valorizzarle al meglio. Ecco, ad esempio, come rendere uniche e raffinate le unghie nude che tanto vanno di moda in questo autunno 2021.

Come prepararle

Una corretta preparazione delle unghie prima di applicare lo smalto è molto importante sia dal punto di vista estetico che per la salute delle stesse. Se tra l’unghia e lo smalto si formano delle bolle, queste possono diventare terreno fertile per germi e batteri.

La superficie delle unghie deve essere perfettamente pulita, quindi con un solvente bisogna rimuovere eventuali tracce di smalto. Anche le cuticole vanno curate. Prima bisogna ammorbidirle per qualche minuto con l’olio di cocco, di lavanda o di melaleuca, e poi bisogna spingerle verso l’attaccatura ed eventualmente tagliarle con il tagliacuticole. Successivamente è importante dare forma all’unghia con una lima a grana fine, rispettandone la forma naturale. Infine bisogna usare il mattoncino levigante per opacizzare tutta la superficie e il pennello per eliminare eventuali impurità. Durante queste operazioni bisogna essere sempre molto delicati.

Gli smalti rosa tenui e delicati, i bianchi lattiginosi, i beige, i sabbia e i grigi chiari sono da sempre un evergreen discreto e chic. Si possono scegliere gli smalti lucidi, ma anche quelli matt, che danno un effetto ancora più naturale e sono di gran moda. Si possono portare a qualsiasi età, da mattina a sera e si abbinano a qualsiasi outfit. Con gli smalti nude la nail art diventa essenziale: le unghie devono essere non troppo lunghe e a forma di mandorla arrotondata, perfetta per rendere le dita più affusolate.

Una tendenza top, oltre alla classica french manicure con la mezza luna bianca, è l’unghia monocromatica opaca con l’estremità glossy, nera, blu, rossa o verde. Se si desidera un tocco di luce caldo e luminoso può anche essere sfumata con colori metallici come l’oro, l’argento o il bronzo. Il trend della stagione, poi, consiglia anche di applicare su ogni unghia una sfumatura diversa, ma tutte declinate sullo stesso colore.

Molto particolari e originali sono anche le decorazioni ispirate ai grandi pittori del ‘900. Si può scegliere di tenere tutte le unghie nude e di decorare solo quella del dito medio. Ci si può ispirare a Picasso tracciando delle linee sottili e nere per delineare volti di donna. Si può riprodurre l’urlo di Munch o l’universo fantastico blu e viola di Chagall. Di grande effetto sono anche le linee geometriche e astratte di Mondrian, le geometrie fluide color oro di Klimt e le chiazze di colore intenso su sfondo bianco di Matisse.

Per quest’anno, quindi, tra i vari trend gli smalti nude occupano ancora un posto d’onore.

Come scegliere lo smalto nude perfetto per le proprie unghie per avere delle mani sempre impeccabili e dallo stile elegante e raffinato