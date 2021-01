Essere alla moda e seguire le ultime tendenze del momento non è sempre facile. Ma molte persone tengono al proprio outfit e, soprattutto, vogliono essere sempre all’ultimo grido. Ma cosa rende un look davvero alla moda? L’originalità! Proprio così. Essere sempre al passo con i vestiti all’ultimo grido rende sicuramente una persona alla moda.

Ma avere stile significa anche sapersi reinventare e seguire il proprio istinto, indossando magari degli accessori in modo stravagante, così da essere davvero unici. In questo caso, siamo noi del team di ProiezionidiBorsa a voler dare un ottimo consiglio per distinguersi e creare un look fantastico. E per farlo basterà trasformare un semplice accessorio. Dunque, vediamo come rendere una semplice sciarpa un coprispalle alla moda e di tendenza.

Un accessorio può fare la differenza

Tutti sanno che gli abiti che si indossano sono fondamentali per avere un look invidiabile. Ma sono gli accessori a fare la differenza. Senza gioielli, cappelli, sciarpe o guanti, infatti, tutti gli outfit potrebbero risultare anonimi. Perciò, saper abbinare gli accessori nel modo giusto, creando nuove mode e mettendo in pratica idee del tutto fuori dal comune, renderanno qualsiasi completo unico. Ed è per questo che oggi vogliamo proporre questa breve guida. Spiegheremo infatti come rendere una semplice sciarpa un coprispalle alla moda e di tendenza. Vediamo più nel dettaglio di cosa stiamo parlando!

Ecco come far diventare la nostra sciarpa un simpatico e originale coprispalle

I coprispalle sono di nuovo di moda. E per indossarne uno davvero fuori dal comune, ecco cosa bisogna fare. Molti di noi in casa hanno le sciarpe ad anello fatte di maglia o uncinetto. Si tratta di quel genere di accessorio che andava molto di moda negli anni scorso ma che, recentemente, è finito nel dimenticatoio. Ma noi possiamo dargli un nuovo volto, rendendo questo accessorio di nuovo alla moda con una piccola trasformazione. Infatti, dovremo indossare la sciarpa. Ora, basterà tirare gli angoli della sciarpa ad anello verso le spalle da ambo i lati, arrivando quasi all’avambraccio. Sarà chiaro immediatamente che la nostra sciarpa ormai è diventata un originalissimo coprispalle da abbinare su maglie semplici per creare un effetto davvero unico e distinguersi!