Non tutti hanno la fortuna di avere la casa sempre illuminata dal sole. Ad esempio il piano terra, che anche se caratterizzato dalla presenza di un giardino che può regalarci momenti felici all’aria aperta, è spesso poco illuminato.

Niente paura! Esistono diversi metodi per risolvere questo problema e rendere la nostra casa, la casa che abbiamo sempre sognato.

Anche quando ci siamo ormai abituati a tutti quegli angoli che vorremmo diversi, tutto può cambiare.

Basta un po’ di fantasia, di inventiva e un po’ di tempo da dedicare alla trasformazione migliore che vogliamo ottenere.

Vediamo perciò insieme come rendere tutta la casa luminosa e accogliente in poche e semplici mosse.

Riverniciare tutte le pareti

Per prima cosa riverniciamo tutte le pareti. Con il passare del tempo infatti il bianco si spegne, si sporca e non dà più quell’idea di pulito che dava una volta.

Riverniciare tutte le pareti bianche darà subito al nostro occhio l’idea di luce e di pulito che abbiamo sempre cercato.

Inoltre spesso una casa o anche solo una stanza non illuminata dal sole, può sembrare buia anche a causa dei colori scelti per le pareti e per i mobili.

È arrivata perciò l’ora di cambiare l’arredamento.

Riverniciamo le pareti scure con colori chiari, caldi e accoglienti.

Cambiare l’arredamento e scegliere la giusta illuminazione

Sostituiamo i vecchi mobili con degli altri nuovi, moderni e più chiari.

Non dimentichiamoci di comprare qualche specchio in più da posizionare strategicamente.

Gli specchi possono rendere gli spazi più larghi, possono dare profondità e quel tocco di luce in più che servirebbe alla nostra casa.

Inoltre diamo anche la giusta importanza alla luce artificiale.

Chi ha poca illuminazione naturale, può creare dei punti luce con lampade posizionate negli angoli giusti.

Ma può anche scegliere un’illuminazione che parta dal soffitto e che sia il più possibile chiara.

Le luci bianche, anche se meno suggestive di altri colori, sono in grado di darci l’illuminazione che cerchiamo.

Ecco perciò come rendere tutta la casa luminosa e accogliente in poche e semplici mosse.