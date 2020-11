Per chi tiene ad un regime alimentare sano e ipocalorico, una o più porzioni settimanali di carne bianca non possono mai mancare. Il punto non del tutto risolto sta però nel rendere tenere e gustose queste carni. Il rischio che si corre è che nonostante gli sforzi in cucina, rimangano stoppacciose e insapori. Un problema che diventa di portata esponenziale quando si ha a che fare con i pasti dei bambini. Vediamo quindi ora come rendere teneri i petti di pollo al latte apprezzati anche dai bambini.

Carne e ingredienti

La prima accortezza sta nel predisporre delle fettine di carne sottili e private di parti grasse e filamentose. Per cui se si acquistano i petti in pezzi, anziché già affettati, bisognerà compiere il passaggio anzidetto. Poi si dovrà procedere col tagliare le fettine di spessore piuttosto sottile e uniforme. A seguire viene l’operazione della battitura, da portare avanti con un batticarne su un tagliere. Fatto ciò, ci si dovrà premunire di quanto segue.

Per cui se, ad esempio, si ha disposizione mezzo chilo di petti di pollo, si dovranno considerare 150 grammi circa di latte, farina e sale quanto basta, un cubetto di burro e degli odori a piacere. Se poi tra i commensali ci sono bambini meglio evitare il pepe, che si sposa bene con il latte, e prediligere altro. Come timo, rosmarino, origano, ma anche noce moscata che dovrà solo profumare il piatto.

Come rendere teneri i petti di pollo al latte apprezzati anche dai bambini

Una volta tagliata la carne in pezzi, basterà far rosolare i petti, precedentemente passati nella farina, in padella una volta che la noce di burro si sarà liquefatta. In questa fase sarà sufficiente attendere che si formi una sottile crosticina da un lato e dall’altro per poi versare il latte. Il fuoco del fornello dovrà mantenersi, in quest’ultimo step, a livello basso. Quindi si procederà con l’operazione di salatura e aggiunta degli odori prescelti. Per poi terminare con la chiusura della pentola con un coperchio fino a che il latte si sarà completamente addensato. Per cui, quando la carne apparirà avvolta da una soffice crema di latte, sarà l’indice che la cottura è arrivata a conclusione. Rimarrà quindi da servire il piatto caldo che magari si potrà guarnire anche con foglioline di salvia intere per una migliore coreografia.