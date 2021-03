Finalmente è primavera e con il suo arrivo possiamo goderci gli spazi verdi che ci offrono le nostre case. Le prime giornate di sole ci fanno venire voglia di uscire e goderci il giardino con le sue piante e i suoi fiori. Oggi con questo articolo vogliamo dare delle idee su come rendere stupendo il giardino per l’arrivo della primavera con pochi soldi.

Lanterne

L’illuminazione è fondamentale per regalare al nostro giardino un’atmosfera unica. Per dare l’illuminazione perfetta possiamo pensare di usare, oltre alle classiche lampade o lampioni, le lanterne. Le lanterne, infatti, sono pratiche e capaci di regalare quel tocco di eleganza e romanticismo perfetti. La Redazione consiglia di mettere le lanterne in punti strategici. Ad esempio, possiamo metterle ai piedi di un tavolo oppure per illuminare un sentiero o il vialetto di casa.

Cassette di legno

Possiamo riciclare le cassette di legno per creare degli splendidi portafiori. Infatti, le cassette della frutta possono essere riutilizzate in questo modo per sostituire le fioriere. Ovviamente, dovremo cercare di dare loro un tocco di classe ed eleganza magari verniciandole o dipingendole. In questo modo le cassette di legno possono diventare dei veri e propri elementi decorativi.

Sassi o pietre colorate

Se in casa abbiamo delle tempere o della vernice e non sappiamo come impiegarle, possiamo usarle per verniciare dei sassi. Infatti, dei semplici sassi possono diventare delle splendide decorazioni. Possiamo semplicemente colorarli o dare spazio alla fantasia e realizzare dei simpatici disegni.

Vasetti e boccette di vetro

Vasetti di vetro, ma anche bottigliette o boccette che prima contenevano profumi possono diventare dei graziosi vasetti adatti ad ospitare composizioni floreali. Possiamo colorare i nostri vasetti, oppure lasciarli così al naturale e metterli sui davanzali all’esterno della nostra casa o su un tavolo da giardino.

Abbiamo visto come rendere stupendo il giardino per l’arrivo della primavera con pochi soldi. Il riciclo creativo è sempre una buona idea per chi ha molta fantasia e dispone di un budget basso.

Approfondimento

