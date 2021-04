Le piante regalano un tocco di personalità agli ambienti interni. Ci sono molte piante con le quali possiamo vestire le nostre case ed oggi vogliamo consigliarne una molto particolare. Vediamo insieme come rendere stupenda la nostra casa con questa pianta dai colori meravigliosi: stiamo parlando della pianta di Croton.

La pianta di Croton

La pianta di Croton è una pianta arbustiva da interni che ha origine in India e in Malesia. Essendo una pianta tropicale non è così semplice da coltivare, ma con le dovute accortezze, potremo riuscirci benissimo. Essa necessita infatti di un clima caldo e umido e, in condizioni ottimali, nel periodo estivo ci regala splendidi fiorellini bianchi. Ne esistono diverse varietà che si distinguono per il colore delle foglie ma, generalmente, esse si presentano di forma lineare o ovale. Il colore delle foglie può variare dal verde al rosso, dal bianco al viola in diverse sfumature. Vediamo adesso come rendere stupenda la nostra casa con questa pianta dai colori meravigliosi.

Come coltivarla in casa

Questa pianta spesso viene portata in dono e dobbiamo cercare per quanto possibile di farla stare meglio. In giardino non sopravvivrebbe, ma in casa possiamo curarla adeguatamente. La temperatura ideale per questa pianta è intorno ai 18 gradi, ma sempre accompagnata ad un buon tasso di umidità. Cerchiamo di evitare d’esporla al sole diretto e agli sbalzi termici, altrimenti inizierà a perdere le sue meravigliose foglie. Pertanto, dobbiamo destinarle una zona molto luminosa evitando però la vicinanza con termosifoni ed altre fonti di calore artificiale.

Annaffiature e rinvasi

Date le sue caratteristiche generali, essa necessita di annaffiature regolari ed abbondanti sia nelle stagioni calde, sia in quelle più fredde. Questo perché il terriccio deve essere sempre umido e consigliamo di annaffiarla con acqua a temperatura ambiente. Per mantenere un grado di umidità più alto, la Redazione suggerisce di nebulizzare le foglie della pianta di Croton nel periodo estivo. Infine, per quanto riguarda i rinvasi ne necessita in cadenza annuale: ad ogni rinvaso, il diametro del vaso dovrà essere sempre più grande del precedente.

