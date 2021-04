Oggi vogliamo svelare un trucco che ci farà risparmiare tempo e fatica. Tenere la cucina pulita è davvero importante. Sia per un fattore estetico della casa sia per il fattore igienico. Cucinare in luoghi sporchi può essere un rischio per la nostra salute. Ma certo non a tutti va di armarsi di olio di gomito ogni volta. Ci sono poi dei punti della cucina che sono più difficili da pulire. Come proprio il microonde. Ogni volta che si usa si forma sempre più sporco su ogni parete. Pulirlo con detersivo e spugnetta e risciacquare non è facile e richiede tempo. Proprio per questo scopriremo come rendere splendente e profumatissimo il microonde in 5 minuti con il minor sforzo possibile.

Basta questo ingrediente

Per eliminare lo sporco ostinato nel microonde basta un ingrediente naturale che abbiamo sempre in casa. Dobbiamo usare infatti l’aceto di mele. Bisogna versarlo in una tazza. Mettiamo due terzi di aceto e un terzo di acqua. Mescoliamo e lasciamo in microonde per 5 minuti a 800 watt. L’aceto vaporizzato scioglierà tutte le incrostazioni. Così basterà una semplice passata di spugnetta che eliminerà facilmente tutto lo sporco. Ma non è finita qui. Abbiamo visto come pulire a fondo. Ma come facciamo a profumare il nostro microonde?

Eliminare il cattivo odore

Tutto il cibo che scaldiamo nel forno tende a lasciare una traccia di odore. Dopo aver usato l’aceto queste tendono a sparire. Ma non a tutti piace il forte odore che lascia l’aceto. Allora possiamo rimediare con un altro ingrediente naturale. Basta infatti prendere un’arancia e ricavarne il succo. Aggiungiamolo alla tazza dove dobbiamo mettere l’aceto prima di scaldarla nel microonde. Passati i 5 minuti gli aromi dell’agrume invaderanno tutto il forno. Così rimarrà impresso il profumo dell’arancia e non quello dell’aceto. Adesso abbiamo scoperto come rendere splendente e profumatissimo il microonde in 5 minuti con il minor sforzo possibile.