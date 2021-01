Il bagno è forse uno dei luoghi più sporchi della casa. Si tratta di un’area del nostro appartamento ini cui ci prendiamo cura della nostra igiene. Dunque, utilizzandolo tutti i giorni, è inevitabile pulirlo in continuazione. Ma si tratta di un’operazione sicuramente stancante, per non dire anche fastidiosa in certi casi. Ma possiamo mettere in atto dei piccoli trucchi che ci diano una mano in questa pulizia quotidiana e che in qualche modo rendano più leggero il lavoro di pulizia che dobbiamo attuare. Infatti, oggi noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo spiegare come rendere sempre splendente il bagno con degli ingredienti naturali. Basteranno pochissimi elementi per avere un bagno da veri re e regine!

Un sapone per il bagno semplice, economico e facile da realizzare

Dunque, quello che stiamo proponendo oggi è un sapone con cui pulire tutte le superfici del bagno, così da farle risultare perfette e splendenti. Per realizzarlo ci occorrono:

100 ml di aceto bianco

4 bustine di tè

3 cucchiai di detersivo per i piatti

acqua

un contenitore spray

E ora vediamo come unire questi elementi per creare una soluzione efficace e naturale che possa aiutarci nelle faccende domestiche.

Come utilizzare questo utile detersivo fai-da-te

Iniziamo versando l’acqua e l’aceto bianco nel nostro spruzzino. Successivamente, dovremo aggiungere anche il detersivo per i piatti e immergere per qualche minuto le bustine di tè. Ora che il composto è pronto, potremo chiudere il contenitore spray e iniziare a cospargere le superfici di questa soluzione naturale. Dopo qualche minuto, basterà usare un panno umido per rimuovere il nostro composto. La differenza salterà immediatamente all’occhio. Tutte le superfici, infatti, risplenderanno e piccole macchie o difetti saranno molto meno evidenti! Questo tipo di soluzione può davvero aiutarci, rendendo la pulizia del bagno meno faticosa e ostica. Perciò, ecco come rendere sempre splendente il bagno con degli ingredienti naturali!

