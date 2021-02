Tra i secondi più semplici e veloci da preparare, senza dubbio ecco le braciole di maiale. D’estate sono parte integrante delle nostre grigliate, d’inverno, in padella, sono il classico salvataggio in calcio d’angolo. Senza però rinunciare al sapore e alla consistenza. Talvolta, però, può capitare di incappare in carne non freschissima. O, di non consumarla appena acquistata. Ecco allora che, il maiale, a differenza delle altre carni, può emanare quel famoso odore di selvaggio, tipico della sua tipologia. Ecco, dunque qualche suggerimento su come rendere più saporite e gustose le braciole di maiale in soli 5 minuti.

Dove sta il segreto

La preparazione e il riposo prima della cottura sono i segreti su come rendere più saporite e gustose le braciole di maiale in soli 5 minuti. La nostra cottura sarà infatti velocissima, ma investiremo qualche minuto in più, seguendo questi passaggi:

prendiamo un vassoio, sul quale disporremo le nostre bistecche, lasciandole a temperatura ambiente per una mezz’oretta;

senza togliere il classico grasso esterno, che, durante la cottura, rilascerà il sugo naturale, incidiamone però il bordo che tocca la polpa;

prendiamo un paio di spicchi d’aglio e due o tre rametti di rosmarino;

tagliamo la carne al centro, praticando una ferita, nella quale inserire l’aglio, adagiandovi sopra anche il rosmarino;

sopra ogni fetta, spargiamo dell’olio extravergine, dell’aceto balsamico, una spruzzata di pepe, se non abbiamo problemi di stomaco e dell’alloro;

giriamo la carne su entrambi i lati, in modo che il condimento aderisca a entrambe le facce della braciola;

copriamo la carne, lasciandola marinare per almeno un’oretta.

La cottura

A questo punto, la nostra carne sarà pronta per essere messa in padella, che, scalderemo per bene. Inseriamo a fiamma alta le braciole e tutto il condimento, facendo saltare per un paio di minuti. A questo punto, potremmo anche versare un goccio di vino per sfumare.

Una volta cotte, trasferiamo le braciole nei piatti, salandole a nostro piacimento e condendole con un filo di olio extravergine. Copriamo il piatto per un paio di minuti, così che il caldo e i succhi della carne la mantengano morbida e profumata. Serviamo a tavola, con un vino rosso corposo e intenso. E, sempre in tema di carne, invitiamo alla lettura di come cucinare uno strepitoso ragù.

Approfondimento

