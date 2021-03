Non si è mai contenti del naso che ci è toccato in dote, troppo largo, troppo grande o troppo lungo. A meno che non si hanno quei nasini perfetti cosi rari. Si potrebbe dire però che anche il naso dà il suo fascino al volto anche se non è perfetto. Questa consapevolezza però non ci basta e si continua a desiderare di nascondere il difetto. Vediamo con piccoli accorgimenti cosa si può fare. Ecco come rendere piccola ogni forma di naso con la magia dei colori.

Per nascondere tutti i difetti e trasformare il nostro naso in un bel nasino, la base del contouring è il chiaroscuro. Per raggiungere questo obiettivo è necessario creare zone d’ombra e di luce. Se questo contrasto verrà ben eseguito si potranno ottenere lineamenti armonici e si andranno a correggere con il gioco dei colori tutti i difetti. Esiste un consiglio per ogni tipo di naso. Andiamo a vedere come rendere piccola ogni forma di naso con la magia dei colori

Naso a patata

Il segreto sta nel creare delle ombreggiature che possano snellire la punta del naso. Si scuriscono i contorni della parte arrotondata per diminuire nell’immagine ottica la grandezza. Infine, per dare slancio al naso a patata, si evidenziano parti di luce e con un illuminante si traccia una linea sottile sul dorso del naso.

Ricurvo

Per questa tipologia di naso si usa la terra sul dorso del naso. Si scurisce il centro che darà subito l’effetto ottico dove la curva all’ingiù tende a sparire. In questo caso l’illuminante è indispensabile sulla punta.

Naso lungo

Uno dei segreti per accorciare un naso lungo è quello di applicare la terra sulle narici e la punta. In questo caso l’illuminante è fondamentale metterlo tra le sopracciglia che toglie l’attenzione ad altri particolari.

Asimmetrico

Si pensa che sia più difficile nascondere il difetto ma non è cosi. In questo caso si applica la terra sulla parte che pende, cercando di passare il pennello sulla zona con armonia. Anche in questo caso una linea di illuminante sul dorso del naso aiuterà a togliere quei difetti.

Insomma il principio fondamentale del trucco correttivo è quello di scurire le zone che si devono nascondere e illuminare invece le parti regolari per creare il contrasto. In questo gioco di luci e ombre i difetti si correggono mentre i pregi vengono esaltati.