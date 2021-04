Dopo l’acquisto, iniziamo a guardarli con timore. I parapetti in vetro conferiscono alle nostre abitazioni una freschezza architettonica singolare. Raffinata ed elegante. Dopo l’estetica però, indubbiamente di grande effetto, pensiamo alla manodopera. E alla pulizia. Il nostro obiettivo sarà non solo di tenerli puliti ma la pulizia deve anche durare a lungo. Senza spendere molto nell’acquisto di prodotti specifici (che certamente ci sono).

La prima azione da compiere per capire come rendere lucido e brillante il parapetto in vetro con prodotti della nonna e senza fatica per una pulizia che dura a lungo e farà impazzire i vicini, riguarda la polvere. Se non la togliamo prima, rischiamo di rigare la superficie. Quindi subito dobbiamo spolverare la superficie con un panno morbido.

Utilizziamo il panno in microfibra

Muniamoci di panno in microfibra, morbido e incapace per proprietà intrinseche, di graffiare. Spolveriamo senza strofinare ma con molta leggerezza. Se premiamo rischiamo di graffiare il vetro con i grani di polvere. Che invece vanno solo rimossi.

No ai detergenti aggressivi

Acqua e detergente. Il segreto per capire come rendere lucido e brillante il parapetto in vetro con prodotti della nonna e senza fatica per una pulizia che dura a lungo e farà impazzire i vicini, è anche nel detersivo. Vietato pensare a prodotti abrasivi.

Possiamo diluire poco sapone di Marsiglia in un secchio d’acqua, una punta di bicarbonato e un poco di aceto. Quest’ultimo ha un alto potere sgrassante però se usato in quantità importanti potrebbe rovinare i cristalli. Proprio perché molto acido. Quindi, se vogliamo, dobbiamo dosarne poche gocce.

Asciugatura

Per asciugare possiamo utilizzare un panno asciutto o della carta assorbente. Come quella che si utilizza in cucina. Sconsigliamo la carta di giornali perché potrebbe risultare abrasiva.

Con questi rimedi molto caserecci riusciremo ad avere risultati eccellenti e a lunga durata.