La primavera si avvicina e ci stiamo chiedendo come dare una rinfrescata alle mura di casa per renderla più bella ed accogliente.

Ogni giorno ormai possiamo ammirare dai social le case degli altri e abbiamo voglia di rinnovare anche la nostra. Purtroppo i lavori in casa hanno un costo importante e a volte si prolungano per più del previsto, ma sappiamo che delle mura pulite e appena ripitturate sono il biglietto da visita della nostra casa.

Il modo semplice e veloce per ottenere l’effetto più in voga degli ultimi anni

Tutti vorremmo una casa come quella delle copertine delle riviste di design ma spesso il tempo o i soldi non ce lo permettono.

Che sia uno stile più scandinavo o uno stile francese, c’è un effetto in particolare che permette alla nostra casa di apparire molto più curata e che, al momento, è molto di tendenza.

Vediamo quindi come rendere le mura di casa più eleganti spendendo poco.

Quella che stiamo per presentare è una tecnica per i nostalgici del classico che hanno voglia di rinnovare ma sono restii al cambiamento.

Per tutti noi che amiamo l’eleganza francese del legno che incornicia ed abbellisce le pareti ma non vogliamo impiegare troppo tempo e troppi soldi nella realizzazione di questo bellissimo dettaglio.

Osare con i colori e le tecniche di pittura è diventato il metodo più utilizzato: parliamo dell’ effetto boiserie.

Come rendere le mura di casa più eleganti in modo economico e veloce

Per avere quell’effetto che in molti ultimamente ricercano basterà decidere di dipingere le pareti della propria casa o di una stanza in particolare, ma solo in parte.

Ottenere questo effetto sarà piuttosto semplice. Sia se decidiamo di utilizzare la pittura, dividendo il nostro muerò a metà e dipingendo la parte inferiore con un colore diverso rispetto a quella superiore, sia se decidiamo di comprare della carta da parati per dare più vita e movimento alla stanza.

In entrambi in casi la parola d’ordine è fai-da-te.

L’intervento è semplicissimo da attuare ed il risultato sarà facilissimo da ottenere.

I consigli che possiamo dare sono quelli di scegliere sempre colori tra loro in armonia. Ma anche di optare per un colore più scuro per la parte inferiore ed uno più chiaro per quella superiore.

In ogni caso, che si scelga l’eleganza di una pittura monocromatica o la vivacità di una carta da parati movimentata, la vostra casa risulterà elegante, nuova ed accogliente.

La caratteristiche più interessanti di questa tecnica sono:

L’economicità e la facilissima reperibilità dei materiali utilizzati.

La disponibilità degli attrezzi da lavoro, chi di noi non ha dentro casa una scala e dei pennelli da imbianchino?

Il costo zero della manodopera, poiché saremo proprio noi i protagonisti di questo splendido progetto.

Quindi questa primavera procuriamoci tutto l’occorrente e corriamo a ripitturare le pareti della nostra casa in vero stile Luigi XIV!