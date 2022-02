Come rendere la scarola in padella croccante con questo semplice trucco che pochi conoscono

La scarola è una verdura a foglie larghe tipica della stagione autunno/invernale scelta da molti, in genere, come contorno per accompagnare il secondo piatto. Ha foglie ricce o lisce, con un sapore appena amarognolo e ci offre numerose proprietà nutritive e benefiche, grazie anche alla grande quantità di acqua contenuta nelle foglie, che favoriscono la depurazione dell’organismo.

Grazie alla sua versatilità in cucina, abbiamo la possibilità di cucinarla in tanti modi. Possiamo infatti preparare piatti come fagioli e scarola, pizza di scarola, scarola in padella e imbottita.

È ottima da servire con la carne, le salsicce, le polpette.

Ha un ruolo anche nella preparazione di gustose insalate, infatti, grazie alla sua consistenza croccante e il gusto amaro, possiamo aggiungerne delle foglie, dopo averle accuratamente lavate, alle nostre insalate.

A causa del suo sapore un po’ amaro molti potrebbero non gradirla, per questo motivo esiste un trucco che potrebbe renderla più gustosa e appetibile a tutti.

Infatti basta aggiungere un comunissimo ingrediente che tutti hanno in cucina.

Ecco come rendere la scarola in padella croccante con questo semplice trucco che in pochi conoscono

Una ricetta che in molti preparano è la scarola alla napoletana, un contorno molto semplice adatto a qualsiasi secondo piatto.

Con una piccola modifica, abbiamo la possibilità di rendere la scarola croccante, molto sfiziosa ed invitante.

Vediamo assieme come preparare la scarola alla napoletana, quale ingrediente segreto aggiungere e come possiamo rendere la nostra scarola in padella croccante grazie a questo semplicissimo trucco.

Dopo averla pulita e lavata bene, eliminare le foglie gialle e quelle rovinate e farle bollire con un po’ di acqua in una pentola abbastanza grande da poterla contenere.

Il tempo di bollitura deve essere breve, giusto per ammorbidire un po’ le foglie.

Scolare la scarola e versarla in una padella, dove precedentemente abbiamo provveduto a far soffriggere aglio ed olio.

Aggiungere i capperi, le olive nere snocciolate e condire con sale e peperoncino a piacere.

Lasciare quindi cuocere la scarola facendola insaporire, girando ogni tanto.

Ora vediamo come rendere la scarola in padella croccante grazie all’utilizzo di questo trucco molto semplice.

In una padella a parte, versare un po’ di sale e olio, aggiungere la mollica di quattro fette di pane e lasciarle tostare bene.

Una volta tostate, versare la scarola nei piatti, aggiungere la panatura e servire subito a tavola.

Il gusto sarà da leccarsi i baffi e la nostra pietanza risulterà croccante.

