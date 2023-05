Come rendere indelebile il rossetto tutto il giorno per non farlo sbavare e andare via? Ecco come funziona il trucco di Jennider Aniston

Uno dei problemi che hanno molte donne è quello del rossetto. Che si mette alla mattina, ma che poi, durante il giorno, tende ad andare via. Non sempre si ha la possibilità di ritoccarlo e questo finisce per penalizzare la figura. Per fortuna, le star, come sempre possono venire in nostro aiuto. Come Jennifer Aniston e la sua truccatrice, che hanno questo metodo infallibile.

Le nostre lettrici lo sanno benissimo e, probabilmente, ogni giorno si trovano alle prese con questo problema che, non sempre, è di facile soluzione. Alla mattina, si stende il rossetto, ma, dopo qualche ora, ecco che sbava o si sbiadisce o va letteralmente via. E non sempre, la signora in questione, ha la possibilità o il tempo di rimettersi davanti allo specchio per stenderlo nella maniera più soddisfacente.

Certo, a volte dipende anche dalla qualità del prodotto, ma anche dal tipo di rossetto utilizzato. Tenendo conto che qui stiamo parlando di una delle chiavi della make-up routine di una donna. Già indovinare quello giusto che si adatti alla pelle non è semplice. Se poi dovesse anche lasciarci a terra, il guaio sarebbe ancora peggiore.

Tante usano il primer specifico per le labbra per avere un rossetto che rimane fissato

Come molte sanno, il primer labbra è utile per uniformarle, così che poi il rossetto, steso sulle labbra, sia omogeneo. In pratica, è prezioso per distendere eventuali increspature che si trovano sulle nostre labbra, levigandole.

Applicandolo prima di passare il rossetto, aiuta a farlo resistere per più ore. Certo, molto dipende anche da come si stende un rossetto. Ad esempio, usare un pennellino apposito permette di avere un risultato migliore che non utilizzando l’applicatore in modo diretto.

La cipria è la grande aiutante di chi vuole avere un rossetto permanente

Quindi, se ci chiediamo come rendere indelebile il rossetto tutto il giorno, quelli sopra possono essere dei trucchi da utilizzare. Come quello di preferirne uno opaco a quello lucido. Insomma, non bisogna solo stare attente a cosa non indossare dopo i 50 anni, ma anche alla beauty routine. Non solo. Tante signore, magari, sanno che la cipria, da questo punto di vista, può essere una alleata preziosa.

Che poi è utile non solo perché il rossetto rimanga fisso più a lungo possibile, ma anche un po’ per tutto il viso. A partire dal fondotinta che, grazie alla cifra, ha la possibilità di restare per più ore.

Come rendere indelebile il rossetto tutto il giorno? Ispirandosi al trucco usato da Jennifer Aniston

Da Jennifer Aniston le lettrici di ProiezionidiBorsa hanno già imparato i trucchi per dimostrare 10 anni di meno, come lavarsi il viso con acqua ghiacciata. Ebbene, proprio dalla Rachel di Friends possiamo imparare il segreto, usato dalla sua truccatrice, per non far andare via il suo rossetto, per tutto il giorno.

In pratica, in una foto apparsa sul suo profilo Instagram, è stata svelata questa particolare beauty routine della diva. Prima di tutto, Jennifer stende sulle labbra il rossetto che ha scelto. Poi, ed ecco il trucco, ci mette sopra uno strato di velina di carta di riso (si possono acquistare online). A questo punto, tenendo la velina con una mano, ci passa sopra, delicatamente, della cipria in polvere. In questo modo, sarà fissato per tutto il giorno. Facile, no?