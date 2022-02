I più giovani ci prendono in giro dicendo che Facebook è il social per noi “boomer”. Una parola che sta ad indicare, nel loro gergo, che siamo distanti, in campo tecnologico, dalla loro generazione. In parte, hanno ragione, perché in più occasioni ci siamo trovati in difficoltà con i nostri siti preferiti.

Quello che per un ragazzino è immediato, per un adulto lo è meno. Il che non vuol dire che non si possa fare. Infatti, con ProiezionidiBorsa abbiamo cercato, con diversi articoli, di dare consigli per risolvere, in modo semplice, questi problemi tecnologici. Uno di questi, potrebbe derivare proprio dal nostro profilo su Facebook.

Bastano pochi passaggi per trasformare in privato o pubblico il profilo

Bisogna partire dal concetto che Facebook, essendo un social network, tende a rendere tutto il più condivisibile possibile. Però, ci potrebbero essere varie ragioni che potrebbero spingerci a rendere privato, quindi non visibile a tutti, quello che pubblichiamo in bacheca. È un nostro diritto quello di far vedere i nostri post solo ai nostri amici virtuali e farlo non è così difficile.

Come rendere in modo semplice il nostro profilo Facebook privato è davvero facile. Prendiamo il nostro smartphone e apriamo l’app di Facebook. Ci sono tre lineette orizzontali che indicano il menu. Facciamo tap sopra di esse. Si apre una schermata con varie voci. Dovremo selezionare “Impostazioni e privacy” e, subito dopo “Impostazioni”. A questo punto, c’è una sezione chiamata “Pubblico e visibilità”. Clicchiamo su “Post”.

Come rendere in modo semplice il nostro profilo Facebook privato o come toglierlo e trasformarlo in pubblico. Come vedere profili privati senza essere iscritti e in modo semplice

Si aprirà un menu con la domanda “Chi può vedere i tuoi post futuri?” Faremo ora la prova con un post. Scegliamo tra “Tutti” (profilo pubblico), “Amici” (profilo privato), “Amici tranne…” (se sono pochi gli amici ai quali nasconderlo), “Amici Specifici” (se vogliamo restringere il campo). C’è anche “Solo io” che, evidentemente, è visibile solo a noi. Fatta la scelta, potremo pubblicare il nostro post. A questo punto, Facebook userà come standard la scelta fatta. Ovviamente, con lo stesso procedimento, potremo rendere pubblico il nostro profilo se prima era riservato solo agli amici.

Altra opzione interessante è quella di limitare i nostri post passati ai soli nostri amici. Sotto a “Chi può vedere i tuoi post futuri” c’è anche la voce “Limita chi può vedere i vecchi post”. Basterà confermare per due volte per limitare solo ai nostri amici tutto quanto abbiamo pubblicato in passatoi. Tenendo conto, però, che per renderli nuovamente pubblici dovremo intervenire su ogni singolo post.

E se volessimo vedere un profilo Facebook, ma senza essere iscritti? Facciamo finta di cercare il profilo di Pinco Pallino. Basterà digitare nella barra degli indirizzi: https://www.facebook.com/public/pinco-pallino e si aprirà una schermata con tutti gli utenti registrati con quel nome. Cliccando sul nome vedremo le loro informazioni pubbliche o che avranno deciso di condividere. E senza essere registrati.