Il pollo è molto usato in cucina, ma non sempre è gradito dai più piccoli. Se non cucinato correttamente diventa secco e stopposo. Ecco una ricetta che, oltre a essere molto gustosa, rende il petto di pollo soffice al punto giusto. La ricetta è facilissima e i suoi ingredienti sono comuni, ci vogliono appena cinque minuti per realizzarla. Ecco come rendere il petto di pollo morbido e gustoso in solo 5 minuti

Ingredienti per realizzare le “supreme di pollo”

Ecco gli ingredienti per realizzare la ricetta denominata “supreme di pollo; quantità per quattro persone:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

beOxygen, il sensore della tua salute. Lo strumento di autodiagnosi che tutti stanno utilizzando CLICCA QUI

a) quattro fettine di petto di pollo;

b) quattro fette di prosciutto cotto;

c) quattro sottilette;

d) pomodoro, burro, pane grattato, olio e sale quanto basta.

La sottiletta fondendosi con il prosciutto e il petto di pollo rende la pietanza gustosa e morbida, con l’aggiunta del pane grattato acquista colore e lo rende croccante. Un piatto che per la sua semplicità e gusto si può servire in ogni occasione.

Come rendere il petto di pollo morbido e gustoso in solo 5 minuti, la preparazione

La preparazione di questo secondo piatto è molto semplice e piace molto sia ai grandi che ai piccini. La prima cosa è ungere una teglia con olio e pane grattato.

Disporre sul fondo le fettine di petto di pollo. Aggiungere un letto di prosciutto cotto e poi le sottilette; infine, aggiungere il pomodoro senza esagerare. Poi una noce di burro, condire con un filo d’olio e altro pan grattato coprendo ogni parte. Spolverata di sale in base ai gusti.

Inserire la teglia nel forno preriscaldato a 180/200 gradi e cuocere per 15 minuti, finché la pietanza non diventerà dorata.

Sfornare, dividere in quattro porzione e servire caldo.

Questa è la ricetta ideale per come rendere il petto di pollo morbido e gustoso in solo 5 minuti.