Con l’arrivo dell’inverno e delle temperature fredde, il tepore di una spa si apprezza molto di più. Le temperature alte di una sauna o di un bagno turco sono perfette per le giornate fredde. In una spa il corpo e la mente possono distendersi nonostante una stagione tipicamente frenetica e stressante come quella invernale.

Sarebbe fantastico tornare a casa e avere in bagno una spa tutta per noi. Un sogno che potrebbe diventare realtà con qualche accorgimento, volendo anche con aggiunta di una sauna. In questo articolo scopriremo come rendere il nostro bagno un meraviglioso luogo di relax trasformandolo facilmente in una spa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

I benefici della spa per corpo e mente

I benefici di una seduta in una spa o in una sauna sono numerosi per il corpo e per la mente. Il primo è senza dubbio il rilassamento. Il vapore caldo, il silenzio, i profumi, le luci attenuate, sono un potente rilassante per il sistema nervoso. Per il corpo l’effetto più evidente è la decontrazione dei muscoli, quindi il relax di una spa è ideale dopo una seduta di allenamento.

La sauna in particolare, attiva il sistema linfatico e da sollievo a chi soffre di malattie reumatiche, inoltre dona più elasticità alla pelle. Non dimentichiamoci che la sauna crea uno shock calorico che provoca una vasodilatazione e subito dopo una ipersudorazione. Quindi in sauna il cuore è uno degli organi maggiormente coinvolti.

Questi benefici aumentano se adottati frequentemente e con regolarità, quindi sarebbe fantastico potere avere una spa in casa, magari anche con una sauna. Questo desiderio non è troppo complicato da realizzare.

Come rendere il nostro bagno un meraviglioso luogo di relax trasformandolo facilmente in una spa

Partiamo da alcuni accorgimenti che possono trasformare il nostro bagno in una spa. Iniziamo dalle cose più semplici. Cosa colpisce quando si entra in una spa? Le luci soffuse. Possiamo anche noi creare la stessa atmosfera illuminando il bagno con led opportunamente posizionati. Arricchiamo l’ambiente con fiori e piante che infondono un senso di tranquillità. Le candele sono un altro elemento fondamentale per creare un’atmosfera di relax. Immergersi in una vasca idromassaggio alla luce delle candele è impagabile. Ma ci si può rilassare anche con una doccia. Ci sono dei soffioni che si colorano creando un effetto di cromoterapia. Doccia colorata, candele e luci al led creeranno veramente un effetto spa.

Grazie ad una sauna possiamo trasformare la nostra casa in un piccolo centro benessere. Installare una sauna in casa non è complicato. Naturalmente la prima cosa è avere un piccolo spazio. Sul mercato si possono trovare soluzioni di cabine doccia che possono essere adibite a sauna. Hanno bisogno di piccoli spazi e alcune di queste possono essere anche smontate e rimontate in caso di trasferimento. Sono docce multifunzione ipertecnologiche che funzionano anche da bagno turco.

Una spa aiuta a rilassare mente e corpo e a mantenersi in forma. La sauna in particolare aiuta a espellere le scorie dell’organismo dai pori della pelle, attraverso la sudorazione. L’alimentazione ha un ruolo fondamentale per mantenersi in perfetta forma. Ci sono alimenti che contribuiscono più di altri alla nostra salute. Ne parliamo in questo articolo: “Contro calorie, obesità e diabete questo è il super alimento da consumare in autunno”.

Approfondimento

Pochi conoscono questi 7 trucchi per recuperare energie dopo una notte in bianco