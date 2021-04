Una carne magra e versatile tra le più apprezzate al mondo. Il merluzzo è amatissimo non solo dagli adulti ma anche dai bambini. Inoltre, il consumo di questo pesce è indicato anche per le donne in gravidanza. Un gusto leggero e un sapore delicato caratterizzato sia i filetti che i tranci di merluzzo. Per questo motivo, il merluzzo viene classificato tra i tipi di pesce più commercializzati, sia freschi che congelati.

Più volte la Redazione ha mostrato in che modo preparare piatti a base di pesce gustosi ed invitanti.

Tornando, invece, al merluzzo, in questo spazio si vogliono mostrare 5 trucchi facilissimi per rendere più invitante un merluzzo surgelato in poche mosse.

Per rendere unico il filetto di merluzzo, si può optare per un merluzzo al forno gratinato. Basta impostare il forno sulla cottura con solo il grill. Poi, adagiare il pesce surgelato su una teglia con un filo d’olio o burro fuso. Cospargere i filetti con il pan grattato e una manciata di aromi. Una spruzzata di limone a fine cottura ed il gioco è fatto.

Altro trucchetto simpatico è quello di cucinare il merluzzo surgelato al cartoccio. In che modo?

Avvolgere il pesce in un foglio di carta forno con un filo d’olio, aglio, timo, pomodori e capperi. Lasciare cuocere in forno per circa 20 minuti. Si può servire accompagnato da verdure.

Perché non portare in tavola un merluzzo in umido?

Basterà inserire in una padella olio, capperi, un po’ di passata di pomodoro e olive nere. Infine, adagiare il merluzzo e lasciar cuocere per 5 minuti, coperto da un coperchio.

Infine, l’ultimo trucchetto è quello di cuocere il merluzzo surgelato in padella con una noce di burro chiarificato per rosolare.

Ed ecco come rendere il merluzzo surgelato talmente buono da sembrare appena pescato grazie a questi 4 trucchi geniali.