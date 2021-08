Il bucato è un tema che interessa un po’ tutti perché chiunque, prima o poi, si ritroverà davanti ad una pila di panni sporchi e ad una lavatrice da mettere in funzione.

Ottenere un bucato pulito e profumato, è già una vittoria; ma una ancora più grande sarebbe renderlo anche morbidissimo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

I rimedi a cui ricorrere sono tantissimi, così come i consigli della nonna tramandati da generazione a generazione.

Sicuramente, però, le difficoltà aumentano quando si cerca di ammorbidire tessuti più delicati e particolari.

In questo articolo scopriremo proprio come rendere il lino morbidissimo ad ogni lavaggio con questi quattro semplici rimedi, utilizzando dei prodotti comuni, spesso già presenti nelle nostre case.

Il lino e le sue proprietà

Il lino è un tessuto prettamente estivo, usato sia per l’abbigliamento sia per la biancheria della casa.

Come per altri materiali ritenuti perfetti d’estate, la sua proprietà principale è la traspirabilità. Ciò significa che la pelle rimane sempre fresca in quanto il calore emanato dal corpo passa facilmente attraverso il tessuto e viene disperso nell’aria.

Un’altra proprietà del lino, ottimo alleato contro il sudore, è la sua elevata assorbenza dell’umidità. È proprio in questo modo che potremmo avere una pelle anche perfettamente asciutta.

Per questi motivi, il lino, se puro, è un materiale prezioso.

Come rendere il lino morbidissimo ad ogni lavaggio con questi quattro semplici rimedi

Questo tessuto di moda d’estate ha, inoltre, delle fibre molto resistenti e robuste.

Avere un bucato di lino morbidissimo, andando ad addolcire le sue fibre, è una coccola per il corpo. Ma diventa anche semplicissimo una volta scoperti questi quattro semplici rimedi.

Il primo è il latte, da versare, in base alla quantità dei panni sporchi, in una bacinella fino a coprirli. Subito dopo aggiungere dell’acqua tiepida per diluirlo. L’ammollo con i panni di lino deve essere di almeno 30 minuti.

Il secondo è il famosissimo sapone di Marsiglia. In questo caso, sciogliere tre cucchiai di sapone in un litro d’acqua e poi immergere i panni per un’ora. Evitare, però, di versare direttamente il sapone sul tessuto.

Un altro rimedio antichissimo è l’aceto. Il consiglio è di diluire 100 ml di aceto in un litro d’acqua e di far stare in ammollo i panni per almeno un’ora.

Per ultimo, una miscela di due cucchiai di succo di limone e due cucchiai di sale grosso da sciogliere sempre in un litro d’acqua. L’ammollo, in questo caso, deve essere di massimo un’ora.

Gli esperti di ProiezionidiBorsa suggeriscono di utilizzare quest’ultimo rimedio solo per il lino bianco in quanto potrebbe scolorire i capi colorati.