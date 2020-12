Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Come rendere i jeans dei pantaloni eleganti da indossare in occasioni speciali.

La moda è un mondo in continua evoluzione. Proprio perché cercano di consigliare le migliori idee di stile del momento, le case degli stilisti più importanti non smettono mai di lavorare. L’obiettivo è quello di creare abiti sempre più originali, ma anche di trovare idee sempre più creative su come abbinare e trasformare quelli già esistenti. Per quanto la moda possa dare delle direttive, però, è importante ricordare che lo stile è unico. Proprio perché il nostro look dice tanto di noi, è importante che sia una scelta personale.

Sempre gli stessi

La maggior parte di noi ha un armadio pieno di abiti. Ogni giorno potremmo scegliere tra tantissime alternative, eppure decidiamo di indossare sempre gli stessi vestiti. Questo succede perché, con il passare del tempo, alcuni abiti li consideriamo ormai passati di moda. Eppure, con qualche accorgimento, è possibile ridare vita anche al vestito che eravamo in procinto di buttare. Prendiamo come esempio i jeans. Ognuno di noi sicuramente ha almeno tre o quattro paia di questo tipo di pantaloni nel proprio armadio.

Proprio per la comodità che offrono e per la forma che donano, sono i pantaloni preferiti di tanti, soprattutto per sfoggiare un look casual. Eppure non è necessariamente l’unico caso. I jeans sono dei pantaloni molto versatili, che possono essere usati per moltissime occasioni, se si sa come fare. Ecco dunque come rendere i jeans dei pantaloni eleganti da indossare in occasioni speciali.

Il segreto dell’abbinamento per rendere eleganti anche i jeans

I jeans sono i pantaloni più indossati al mondo. E con questi consigli, li si potrà indossare in ancora più occasioni. Il segreto per renderli dei pantaloni eleganti e adatti anche a cerimonie risiede nell’abbinamento. Ultimamente infatti moltissimi outfit eleganti comprendono dei jeans, ma allo stesso tempo presentano anche delle scarpe e delle giacche particolari. Nel caso degli uomini, il consiglio è quello di scegliere un mocassino, o comunque una scarpa elegante.

In seguito, assieme alla camicia bianca, si consiglia un blazer nero, ovvero una giacca sportiva. Nel caso delle donne, il consiglio è quello di optare per degli stivali alti ed inserire i jeans al loro interno. Per l’abito superiore si consiglia la scelta di un wrap blouse bianco, ovvero di una blusa. In questo modo, il jeans potrà essere scelto anche per un colloquio di lavoro, o per un pranzo di laurea ad esempio. Con qualche piccolo accorgimento, si potrà ridonare vita a un abito che magari stava solamente prendendo polvere nel proprio armadio. Ecco dunque come rendere i jeans dei pantaloni eleganti da indossare in occasioni speciali.