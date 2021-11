Ogni stagione ha i suoi “colpi di testa” quando si tratta di capelli. Ed ecco che ad illuminare il grigiore dell’inverno arrivano colorazioni dai pigmenti intensi e brillanti. Tinture dall’effetto sfumato che fanno risplendere tutte le chiome in modo apparentemente naturale.

In questi ultimi mesi sono state tantissime le nuove tendenze capelli. Molte delle quali hanno fatto letteralmente impazzire tutte. Come dimenticare il famoso bob medio che tutte le celebrities hanno sfoggiato nelle ultime settimane? Un taglio che ha segnato il cambio look di una delle showgirl più amate dagli italiani, Michelle Hunziher.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per quanto riguarda il colore, avevamo già parlato delle nuance ambrate e dalle sfumature calde delle nuove tendenze autunnali. Ad esempio, ecco come enfatizzare i capelli castani con queste sfumature dall’effetto naturale che tanto sono piaciute nell’ultimo periodo.

In un altro articolo precedente avevamo parlato di come portare i capelli a 50 e 60 anni per apparire subito più giovani e impeccabili.

Le amanti delle capigliature sempre ordinate e impeccabili, poi, non potranno fare a meno di questi trucchetti per evitare che l’umidità e la pioggia dell’inverno rovinino l’acconciatura.

Questa sera, invece, cercheremo di capire come rendere i capelli luminosi e bellissimi con questi riflessi pazzeschi che stanno spopolando nell’autunno-inverno 2021 e 2022.

Sfumature dedicate alle amanti dei capelli chiari

Per quest’autunno-inverno il classico biondo platino lascia spazio a nuove sfumature briose e luminose. Stiamo parlando dei capelli “Golden Peach”, ovvero delle delicate striature color pesca. Striature luminose che accentuano il fascino non solo delle chiome lunghe, ma anche di quelle corte.

Una tonalità giovanile e fresca. Allo stesso tempo, però, anche sofisticata e molto amata dalle giovanissime ma anche dalle donne più mature. Questa particolare colorazione è pensata principalmente per le donne con i capelli chiari. I capelli Golden Peach declinano le tonalità della pesca. Dai riflessi leggerissimi a quelli più pigmentati e tendenti quasi all’arancio.

Ecco, dunque, come rendere i capelli luminosi e bellissimi con questi riflessi pazzeschi che stanno spopolando nell’autunno-inverno 2021 e 2022. Una novità assolutamente da provare! Soprattutto per chi ha un incarnato chiaro e una chioma naturalmente bionda o anche decolorata. L’acconciatura migliore per i capelli Golden Peach? Le onde piatte che esaltano le sfumature e rendono dinamico ogni taglio medio-lungo.