Da ormai un anno a questa parte sono aumentati gli acquisti online per via della pandemia. I negozi chiusi ci costringono a ricorrere agli e-commerce per fare determinati acquisti. Quando riceviamo un pacco, siamo soliti buttare via la scatola: in realtà possiamo riutilizzarla per far giocare i bambini. Infatti, con essa possiamo realizzare qualcosa che i bambini ameranno molto. Oggi, infatti, con questo articolo vogliamo spiegare come rendere felici i nostri bambini riutilizzando una semplice scatola. Mettiamoci all’opera!

Cosa fare

Con la scatola possiamo realizzare molti giochi per i nostri bambini. Quello che vogliamo realizzare oggi è un biliardino. Per realizzarlo, ci serviranno pochi strumenti e molta fantasia. Per prima cosa dobbiamo lavorare su una superficie stabile e comoda. Con le forbici tagliamo il lato superiore della nostra scatola. Utilizzando una matita disegniamo la sagoma della porta sul lato più corto a destra e su quello a sinistra. Con le forbici o con una taglierina ritagliamo le sagome precedentemente disegnate creando così le porte. Sui lati della scatola pratichiamo due piccoli fori usando le forbici e, attraverso questi fori, facciamo passare due bastoncini di legno.

Possiamo usare gli stecchini per gli spiedini a questo scopo. Su questi bastoncini attacchiamo le mollette per il bucato di colori diversi. Questi saranno i giocatori delle squadre e dovremo usare tante mollette quanti dovranno essere i giocatori. A questo punto ci serve una pallina da ping-pong, ma se non ce l’abbiamo possiamo crearne una con un foglio d’alluminio.

Decoriamo il biliardino

Dopo aver creato una pallina dalla forma perfettamente rotonda, possiamo dedicarci a decorare il nostro biliardino dando spazio alla fantasia. A questo punto, possiamo lasciare ai nostri bambini il compito di colorare e decorare il biliardino con tempere e pennarelli colorati. Una volta che il colore sarà perfettamente asciutto, potremo far giocare i nostri bambini con questo semplice, ma divertentissimo gioco.

Abbiamo visto come rendere felici i nostri bambini riutilizzando una semplice scatola usando pochi oggetti ma tanta fantasia!

Approfondimento

Come riciclare uova di Pasqua fondenti per i biscotti più amati dai bambini.